瘋狂一夜情7個月！　泰女大生自爆「有愛滋」後悔喊：快去檢查

▲ 女大生發文自爆，過去7個月來經常上酒吧和陌生男子一夜情。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名女大生發文自爆，前陣子因失戀心情低落，經常到酒吧喝酒狂歡，7個月來和多名男子發生性關係，但她一出生就是愛滋病毒（HIV）帶原者，如今對自己的行為感到後悔，因此公布她經常去的地點，呼籲曾與她有親密接觸的人趕緊去檢查，引發軒然大波。

根據《泰國世界日報》，一名女網友匿名發文，自稱是大二將升大三的學生，今年4月以來因為失戀，經常去附近酒吧喝酒、和陌生男子發生關係，如今對此感到內疚。

她發文之前猶豫許久，但腦中總是想到，萬一一夜情對象被她傳染，未來對方的孩子可能一出生就是愛滋患者，但她不希望無辜的孩子經歷和她一樣的痛苦，希望向曾經的一夜情對象請求原諒。

她過去7個月來幾乎每晚都出門，最常去的是一家加油站旁的酒吧，雖然有吃藥，但每次都有喝酒，希望曾和她發生關係的男性看到這篇文後盡快接受檢查，因為她已經出現併發症，無法再喝酒，也對他們的健康感到擔心，並承諾未來再也不會這麼做，會照顧好自己並努力完成學業。

這則貼文引發廣大關注，泰國愛滋基金會主席顧問尼米對此受訪說明，若女大生持續接受治療且按時服藥，血液中的病毒應該處於「極少」的範圍，也就是每滴血中病毒含量少於50Copy或「不可檢測到」，也就代表傳播病毒的機率小到幾乎沒有。