加州親巴勒斯坦示威出人命！69歲猶太男爆頭倒地　腦出血死亡

▲ 男子被擊中後倒地，不斷出血 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列遭哈瑪斯突襲後圍困加薩空襲報復，至今造成逾萬人死亡及上百萬人流離失所，在全球多國引爆親巴勒斯坦示威，但在美國加州6日一場集會上，卻發生一名69歲猶太男子遭攻擊致死的悲劇。

《福斯新聞》報導，執法部門消息人士指出，加州一名參加親以色列集會的猶太男性遭親巴勒斯坦抗議者襲擊後死亡。目擊者透露，受害者與親巴勒斯坦抗議者6日在文圖拉郡街頭發生口角，過程中抗議者將一個大聲公丟向他，擊中他的頭部引發腦出血，因傷勢過重宣告不治。

《每日郵報》則指出，當天加州西湖村舉行親巴勒斯坦集會，案發於下午約3時15分，當局接獲報案稱現場發生打鬥，一名老人倒地。社群媒體上曝光的畫面可見，頭髮花白的受害者倒在人行道上，口鼻附近及後腦勺流出大量鮮血，身旁有2人上前關心，其中一人身上還有巴勒斯坦國旗。

根據《衛報》，文圖拉郡警長辦公室已經證實，死者為69歲男子凱斯勒（Paul Kessler），在親以色列與親巴勒斯坦示威者的肢體衝突中受傷而死，目前正進行調查，不排除仇恨犯罪可能性。

大洛杉磯猶太聯合會（Jewish Federation of Greater Los Angeles）對此發文表示，「對猶太人的暴力行為在文明社會中沒有立足之地」，「我們不會容忍對猶太人社區的暴力」，「將盡一切力量阻止這種行為」。