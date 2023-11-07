自駕遊被GPS導航去南非「最危險謀殺城」　男遊客當街被子彈爆臉

▲男子自駕遊依賴導航，因此讓自己陷入危險。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國55歲男子華特(Walter Fischel)到南非租車自駕遊時，因為人生地不熟，竟然被GPS導航帶到當地最危險地區，結果路上慘遭4名惡徒攔截，直接朝他的臉部開槍。

來自美國康乃狄克州的華特，重傷的他躺在病床上向南非媒體News24表示，他3日下午2時左右抵達開普敦國際機場，在當地租了車後計畫前往赫曼紐斯(Hermanus)，依據GPS推薦挑選了一條前往當地的「最近路線」，沒想到因此進入當地犯罪率最高「謀殺之城」，被許多人認為是世界上最危險地區之一的尼揚加(Nyanga)。

華特表示，「我當時選擇了看起來最短的路線，而不是一般公路，因為公路比較會塞車」，結果行駛到尼揚加附近時，明顯感覺到街景看起來很不一樣，當他停下車察看路線時，路邊突然出現4名男子衝到車上。

華特表示，4男突然闖入車上，他立即伸手去拿槍，並且試圖阻止惡徒開槍，然而仍不幸遭到搶劫，且臉部中彈，「他們搶走我的包包，把我留在現場就走了，我從嘴中吐出幾顆牙齒和子彈，不知道為什麼我還能講話」，後來被救護車送到附近醫院，他向醫護人員講述受傷經過。

下顎骨折的華特，臉上有著彈孔，抵達醫院後仍然血流不止，由於傷勢太嚴重當地醫院無法治療，又被緊急送到開普敦市大醫院，最後才保住性命。醫生表示，子彈距離華特的頸動脈、腦部只有幾公分，真的差一點就會失去性命，幸好現在復原情況良好，華特則十分慶幸自己大難不死。