女大生留學澳洲　交往印度男友慘被活埋「驗屍驚曝吃土身亡」

▲澳洲21歲印度籍護理系女大生被同樣來自印度的前男友活埋土中。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

澳洲21歲的印度籍護理系女大生卡爾(Jasmeen Kaur)於2021年1月和印度籍前男友欣格(Tarikjot Singh)分手,卻受到欣格威脅復合,2個月後她突然失蹤。欣格最初宣稱不知情,又改口卡爾輕生後他幫忙埋葬,但驗屍報告顯示卡爾根本是遭到前男友活埋,因為她呼吸時吸入與吞進了土壤。欣格現被判處無期徒刑。

根據英國鏡報報導,卡爾與欣格都出生在印度,也都住在南澳州的阿得雷德(Adelaide)。欣格持學生簽證在澳洲攻讀IT領域,卡爾則是護理系學生。不過卡爾2020年開始與欣格交往約9個月期間,發現對方控制慾很強,且會追蹤她的行蹤,於是她在2021年1月4日與欣格分手。

欣格從分手隔天就開始到卡爾的工作地點不斷騷擾,他甚至以傷害自己、卡爾的家人相逼,希望能復合。在卡爾報警後,警方2月對欣格發出警告,但卻未能阻止悲劇。卡爾2021年3月5日晚間10點下班後就失蹤,車子還在停車場。警方發現,欣格在她失蹤前一天下載了阿得雷德安全監視器位置地圖,失蹤當天他到五金行買了膠帶、手套、鏟子等工具。

The South Australian Supreme Court of Justice Adam Kimber sentenced Tarikjot Singh, elder son of the Dhaliwal family, to 22 years and 10 months imprisonment for the murder of his former partner Jasmeen Kaur.



Singh will be eligible for first parole in 2044 and would have to leave… pic.twitter.com/erJ2NR50tM