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女大生留學澳洲　交往印度男友慘被活埋「驗屍驚曝吃土身亡」

▲▼澳洲21歲的印度籍護理系女大生卡爾（Jasmeen Kaur）被前男友活埋土中死亡。（圖／翻攝自X）

▲澳洲21歲印度籍護理系女大生被同樣來自印度的前男友活埋土中。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

澳洲21歲的印度籍護理系女大生卡爾（Jasmeen Kaur）於2021年1月和印度籍前男友欣格（Tarikjot Singh）分手，卻受到欣格威脅復合，2個月後她突然失蹤。欣格最初宣稱不知情，又改口卡爾輕生後他幫忙埋葬，但驗屍報告顯示卡爾根本是遭到前男友活埋，因為她呼吸時吸入與吞進了土壤。欣格現被判處無期徒刑。

根據英國鏡報報導，卡爾與欣格都出生在印度，也都住在南澳州的阿得雷德（Adelaide）。欣格持學生簽證在澳洲攻讀IT領域，卡爾則是護理系學生。不過卡爾2020年開始與欣格交往約9個月期間，發現對方控制慾很強，且會追蹤她的行蹤，於是她在2021年1月4日與欣格分手。

欣格從分手隔天就開始到卡爾的工作地點不斷騷擾，他甚至以傷害自己、卡爾的家人相逼，希望能復合。在卡爾報警後，警方2月對欣格發出警告，但卻未能阻止悲劇。卡爾2021年3月5日晚間10點下班後就失蹤，車子還在停車場。警方發現，欣格在她失蹤前一天下載了阿得雷德安全監視器位置地圖，失蹤當天他到五金行買了膠帶、手套、鏟子等工具。

警方懷疑欣格在前女友下班之後實施綁架，最初欣格宣稱近期都沒見過卡爾，後來又改口說，是卡爾輕生後他才把遺體埋在山區一塊墓地。欣格說出埋葬地點後，警方在土壤30公分深處發現了卡爾的遺體，眼睛蒙起，頸部有淺淺的割傷，雙手被反綁，腳也被綑綁。附近一個垃圾箱發現鞋子、眼鏡等遺物，還有更多電纜線。

驗屍報告揭穿了欣格的謊言，因為卡爾被判斷死於「主動吸氣時吸入與吞嚥土壤」，檢警推斷她是遭到活埋，於是依謀殺罪起訴欣格。經過數年審理，南澳最高法院2023年8月判處現年23歲的欣格無期徒刑，且至少須服刑22年10個月才能申請假釋。報導稱，欣格若獲得假釋很可能立即遭驅逐出境，卡爾的遺體則已經運回印度。

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