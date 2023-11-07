公園活春宮！男女激情交疊「她還露蜜臀」　小孩路過繼續嗨

▲哥倫比亞一對男女在公園裡公然做愛。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞又發生「活春宮」事件，一對男女在足球場附近的公園裡公然做愛，即使一些孩子在附近玩耍，甚至有個男童路過，他們依然沉醉在激情之中。這段11秒影片被公布到社群媒體X（前稱推特）後，引發當地居民的怒火。

哥倫比亞《時代報》等外媒報導，這起事件2日傍晚7時發生在巴蘭幾亞（Barranquilla）索萊達（Soledad）。女方跨坐在男方身上、露出臀部，幾秒鐘後一名身穿黃衣的男童經過，但他們似乎完全不受影響。

這部影片累計逾54萬次觀看，一名驚訝的路人拍攝上傳後，引發居民憤怒留言，「拍攝者什麼都不做？」、「他們以為自己在動物園裡，他們看起來就像動物。」也有人歪樓表示，「都已經2023年年底了，竟然還有畫質這麼差的相機，真是太離譜了！」

不過，也有不少人為情侶說話，他們認為，如果撇除地點問題，「從任何角度來看，這都是一個非常浪漫的場景」、「做愛總比打仗好，你們這些老古板。」

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