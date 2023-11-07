南韓超商女店員因「留短髮」被狂毆　醉男飆罵：女權主義者就該打

記者張寧倢／編譯

南韓4日發生一起20多歲男性醉客攻擊超商女店員的案件，嫌犯與女店員互不相識，初次見面就毆打對方的原因單純只是因為女子「留著一頭短髮」就斷定她是女權主義者，還說出「女性主義者就應該挨打」等言論。

根據南韓韓聯社報導，慶尚南道晉州警察局6日表示，法院已經以「有逃亡之虞」為由，對背負特殊傷害、破壞他人財產等罪嫌的20多歲男子A某發布拘留令。

報導指出，A某於4日凌晨12時10分左右涉嫌在晉州市一家便利商店，不由分說地突然對20多歲女性工讀生B某拳打腳踢，還多次對從旁勸阻暴行的50多歲男性顧客施暴。

據信事發當時，A某還說出「從（B某）留著短髮來看是女權主義者」、「我是男性連帶（韓國男性權益運動團體）的人，女權主義者就應該挨打。」案發時處於酒醉狀態的A某被捕後否認部分嫌疑並向警方稱，「因為喝醉，記不清楚了。」

▲南韓醉漢暴力毆打女店員，只是因為她留著一頭短髮。（示意圖／CFP）

根據BBC報導，在經濟發達國家中，南韓經常被評為職業女性待遇最差的國家之一，性別平等狀況不佳。近年來，反女權主義情緒也有所增加，尤其出現在那些認為自己受到逆向歧視（reverse discrimination）而處於不利地位的年輕男性。

在南韓，短髮女性先前就曾經成為攻擊目標，有許多厭惡女性的評論人士將短髮與女權主義作連結，女權主義這個詞也被與憎恨男性劃上等號。2021年，為南韓射下3面東京奧運金牌的女子射箭選手安山，因為一頭短髮被貼上女性主義者標籤，在網路上遭到大量謾罵，當時南韓許多女性為聲援安山，掀起一場短髮運動。