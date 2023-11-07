澳養殖場3000鱷魚「集體高潮」交配！　直升機噪音成鱷魚春藥

▲澳洲一間養殖場突然發生集體交配事件。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

澳洲昆士蘭州一座鱷魚養殖場發生詭異事件，當時有數架直升機低空飛過養殖場，沒想到直升機的噪音卻突然誘發了鱷魚的交配本能，所有公鱷魚瞬間站起來大聲鳴叫，並在直升機離開後大規模地「瘋狂交配」。

根據《太陽報》報導，昆士蘭州庫拉那（Koorana）鱷魚養殖場的老闆立佛（John Lever）回憶起當天的詭異情景說，當時有數架中型運輸直升機契努克（Chinook）低空飛過養殖場上方，並發出轟轟聲響，怎知養殖場內的公鱷魚突然開始暴動。

他說，養殖場的公鱷魚們突然站了起來，並對著空中不斷發出叫聲，待直升機飛離後，便開始找到母鱷魚交配。儘管專家無法判定是什麼原因導致鱷魚們變得瘋狂，但是他們認為，對鱷魚而言，直升機的噪音可能聽起來像是下雷雨的聲音。

專家指出，10月至11月是澳洲的春季，也是鱷魚理想的交配季節，因為若是在暴風雨季節交配，小鱷魚就能剛好在天氣好轉的季節中孵化，以帶來更高的生存機會。澳洲在春天經常會出現雷雨，雷雨則會使鱷魚便得全身燥熱，並為交配而感到興奮。

契努克直升機運轉時葉片所帶來的強風與巨響可能讓鱷魚誤以為有暴風來臨，因此促使公鱷魚性高潮，進而交配以繁衍後代。