為了美美出席女兒婚禮　媽「用減肥藥」狂瘦16公突然暴斃在家中

▲女子為了美美出席女兒婚禮，意外因為減肥藥而死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲56歲女子韋伯斯特(Trish Webster)希望能美美出席女兒婚禮，從5個月前開始使用減肥藥物，導致常出現嘔心、嘔吐與腹瀉等症狀，今年1月突然在家中昏倒，雖然丈夫緊急將她送醫，仍在當天被宣告身亡，傷心的丈夫對外警告亂使用藥物的危險。

韋伯斯特的丈夫羅伊(Roy Webster)接受媒體採訪表示，妻子為了能在女兒婚禮上穿美麗的禮服，想要減重幾公斤，而開始使用號稱有減肥效果的藥物Ozempic和 Saxenda，結果5個月中成功減重16公斤，但也因此引發嚴重腸胃疾病。

羅伊表示，妻子雖然成功瘦了很多，但因此時常嘔吐與腹瀉，今年1月時發現她突然倒在家中，「她嘴中流出咖啡色的東西，我發現她已經沒有呼吸了」，緊急幫妻子進行CPR後送醫，然而仍因急性胃腸道疾病死亡。

Woman dies after taking Ozempic to slim down for daughter’s wedding: ‘She shouldn’t be gone’ https://t.co/QbSOKHlr2S pic.twitter.com/iJq9iHzBbS — New York Post (@nypost) November 7, 2023

妻子的死讓羅伊自責表示，「如果早知道結果會是這樣，她就不會用了，我沒想到你會因為這樣死亡，她不應該這樣離開的，這樣不值得，完全不值得」，呼籲當局應該要對藥品進行全面性調查。

報導中指出，Ozempic與Saxenda原本是針對糖尿病患者的藥品，但醫生在患者身上意外發現有減肥效果，而成為歐美爆紅減肥產品，不過後來卻傳出許多使用者出現腸阻塞症狀，甚至死亡案例。藥商發表聲明回應，腸阻塞症狀是藥品正式上市後才發現的問題，他們已積極參與觀察、評估和回報藥品相關安全訊息。