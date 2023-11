為了美美出席女兒婚禮　媽「用減肥藥」狂瘦16公突然暴斃在家中

▲女子為了美美出席女兒婚禮,意外因為減肥藥而死。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

澳洲56歲女子韋伯斯特(Trish Webster)希望能美美出席女兒婚禮,從5個月前開始使用減肥藥物,導致常出現嘔心、嘔吐與腹瀉等症狀,今年1月突然在家中昏倒,雖然丈夫緊急將她送醫,仍在當天被宣告身亡,傷心的丈夫對外警告亂使用藥物的危險。

韋伯斯特的丈夫羅伊(Roy Webster)接受媒體採訪表示,妻子為了能在女兒婚禮上穿美麗的禮服,想要減重幾公斤,而開始使用號稱有減肥效果的藥物Ozempic和 Saxenda,結果5個月中成功減重16公斤,但也因此引發嚴重腸胃疾病。

羅伊表示,妻子雖然成功瘦了很多,但因此時常嘔吐與腹瀉,今年1月時發現她突然倒在家中,「她嘴中流出咖啡色的東西,我發現她已經沒有呼吸了」,緊急幫妻子進行CPR後送醫,然而仍因急性胃腸道疾病死亡。

Woman dies after taking Ozempic to slim down for daughter’s wedding: ‘She shouldn’t be gone’ https://t.co/QbSOKHlr2S pic.twitter.com/iJq9iHzBbS