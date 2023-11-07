烏克蘭軍官收「炸彈賀禮」當場被炸死！　生日成忌日

▲不明人士在查斯繼亞科夫的生日禮物中安裝爆炸裝置。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭一名軍官在生日當天收到一份禮物，然而卻有不明人士在禮物中安裝爆炸裝置，導致他當場被炸死，生日成忌日，烏克蘭軍方也在6日證實了這項消息。

根據《衛報》報導，烏克蘭軍隊總司令部一名少校查斯繼亞科夫（Gennadiy Chastiakov）在生日當天，不慎被一個偽裝成生日禮物的爆炸裝置炸死。他的長官札魯茲尼將軍（Valery Zaluzhny）6日在Telegram證實他的死訊。

札魯茲尼說，「查斯繼亞科夫留下了遺孀與4名幼子。自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，查斯繼亞科夫一直將自己的生命完全奉獻給烏克蘭武裝部隊以及對抗來自俄羅斯的侵略。」

報導稱，自從莫斯科攻打烏克蘭後，針對烏克蘭高層的襲擊相對較少，但是卻發生多起俄羅斯民族主義者被襲擊的事件，而俄羅斯當局堅持將這些事件歸咎於烏克蘭。

40歲親克里姆林宮的軍事作家塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）4月遭到一座爆炸雕像波及死亡。對此，克宮堅稱，是烏克蘭在反俄人士那瓦爾尼（Alexei Navalny）的幫助下所精心策畫的事件。