23歲女遭男友開槍！　她死前錄影「拍下自己被殺瞬間」

▲23歲的艾莉遭男友開槍射殺。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名23歲女子日前遭27歲男友開槍射殺身亡，而當時她正用手機錄下男友靠在窗邊的模樣，意外拍下自己遭槍殺的過程。女子的母親哀痛表示，她的男友過去就有多次家暴紀錄，女兒曾被打到手臂縫了好多針。

根據《每日星報》報導，現年23歲的艾莉（Ielly Alves）4日在巴西中部雅塔伊（Jataí）的住家中，遭27歲男友迪亞戈（Diego Fonseca）開槍射殺身亡。當時她正用手機錄下男友坐在窗邊的樣子，沒想到卻意外錄下男友開槍瞬間。

當地警方表示，艾莉被送到醫院時就已身亡，當時迪亞戈聲稱，女友是被兩名騎機車經過的人開槍，但說詞反覆引發警方懷疑，直到警方查看艾莉的手機時發現這段影片，事實真相才曝光。

從影片中可以看到，迪亞戈當時坐在窗邊，艾莉拿著手機錄影，結果迪亞戈突然轉身，拿著手槍對著艾莉，這時艾莉還不明所以地發出笑聲，結果下一秒迪亞戈就扣下扳機，艾莉當場被射殺，手機也掉到了地上。

艾莉的母親心痛地表示，迪亞戈有多次暴力紀錄，女兒去年更曾被他毆打到手臂縫了很多針，「常常吵架回來後，她的身上都有瘀青。」艾莉的母親也說，當天女兒其實是要去男方家提分手，沒想到卻再也回不來了。

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