追劇要變貴了！Netflix再喊漲價　「最新收費方案」下月開跑

▲Netflix宣布將在12月進行價格調漲。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

時序進入年末，不少人都打算趁著假日在家好好追劇，但Netflix的用戶卻在11月初收到通知郵件，告知他們的方案價格將在下個月進行調整。

據福斯新聞報導，影音串流巨擘Netflix近來向其用戶發送郵件，宣布將在下月進行價格變動，以便為用戶「提供更多價值」，並詳細說明了它為用戶提供的3種不同選擇。

在「廣告方案」（Standard with ads）中，用戶只要每月付費6.99美元（約新台幣225元），就可以同時在2個設備上全高清觀看或下載幾乎所有影視內容，與無限暢玩手機遊戲。不過，由於相關方案支援廣告，因此用戶的觀影體驗可能會被廣告影響。

此外，訂閱15.49美元（約新台幣499元）「標準方案」（Standard plan）的用戶，則可在不受廣告干擾下，無限制地同時在2個設備上，全高清（Full HD）觀看或下載所有電影、電視節目和手機遊戲，還能與一位不同住的家庭成員一起共享方案。

至於月費為22.99美元（約新台幣740元）的「高級方案」（Premium plan），用戶則可同時在4個設備上，超高清（Ultra HD）觀看或下載所有電影、電視節目和手機遊戲，享受「空間音訊」服務（Spatial Audio），而共享方案的成員也可增加到2人。

Netflix也指出，9.99美元（約新台幣322元）的無廣告「基本」方案（Basic plan）去年被取消後，將不再適用於新會員或重新加入的會員，但那些仍在使用基本方案的會員則不會受到任何影響。

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