哈瑪斯高層否認殺害平民！　堅稱只攻擊以軍：婦孺和老人不是目標

▲哈瑪斯政治局副局長馬佐克拒絕承認哈瑪斯殺害以色列平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列指控哈瑪斯在10月7日的襲擊中殺害了1400多名以色列人，更聲稱死者多數為平民。然而，哈瑪斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）卻堅持，哈瑪斯攻擊的目標是軍人而非平民，「婦女、兒童和平民都不會被襲擊」。

據BBC報導，馬佐克4日在採訪中強調，哈瑪斯只針對以色列軍人和預備役士兵進行打擊，「婦女、兒童和平民不是我們的目標，戴夫（Mohammed Deif）也明確告知他的戰士『不要殺女人、兒童和老人』，因此我們不會主動攻擊平民」。

馬佐克口中的戴夫是哈瑪斯軍事分支卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）的領導人。他一直是哈瑪斯軍事行動的操盤手，還因策劃殺害以色列士兵與平民，成為以色列的頭號通緝犯，並被美國列入特別指定的全球恐怖分子（SDGTs）名單。

儘管馬佐克拒絕承認哈瑪斯殺害以色列平民，但他的說法卻與大量影片證據形成對比。BBC在採訪中展示哈瑪斯武裝分子隨身攝影機拍到的影片，質疑哈瑪斯是否向手無寸鐵的平民與兒童開槍時，馬佐克彬彬有禮地迴避了相關問題。

而對於被綁到加薩的數十名人質，馬佐克表示，哈瑪斯無法在以色列持續轟炸加薩期間釋放人質，「我們會釋放他們，但我們需要停火，只有以色列人停止戰鬥時，我們才能真正地釋放人質，並把他們交給紅十字會」。