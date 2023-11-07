美國將向以色列提供「精準導引炸彈」配件　價值3.2億美元

▲以色列軍方持續在加薩部署士兵、坦克與裝甲車。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

消息人士透露，美國正計畫向以色列提供價值3.2億美元的精準導引炸彈（precision-guided bomb），美國國務院已經正式通知國會。

根據CNN報導，有3名消息人士透露，美國政府10月31日正式通知國會領袖，準備向以色列提供價值3.2億美元（約台幣104億元）的「Spice系列滑翔炸彈套件」，這種零件可以將非導引炸彈變成可GPS導引的精確炸彈。

這份發給眾議院議長、眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會的通知稱，國防承包商「拉斐爾」（Rafael USA）將轉讓「國防物品、技術數據和國防服務，以支持Spice系列滑翔炸彈套件的採購、檢查、組裝、測試和運輸，以供以色列國防部進行最終使用。」

先前就有五角大廈資深官員透露，在以巴衝突爆發不久後，美國就開始加快向以色列交付聯合定向攻擊炸彈（JDAM）和用於防空系統的攔截導彈。

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