聯合國：加薩成為「兒童墓地」！　每天上百個孩子慘死

▲在加薩，每天有上百名兒童死亡。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，加薩地區正在成為「兒童的墓地」，並再次呼籲以色列立即實施人道主義停火，讓人道救援能夠進入。此外，加薩衛生當局表示，自衝突爆發後，當地死亡人數已經超過1萬人，其中有89人是聯合國救援人員。

根據《衛報》報導，聯合國旗下所有人道主義組織負責人發表了前所未有的共同聲明，要求以色列當局停火。古特瑞斯指出，「我們必須立即採取行動，找到一條走出這個殘酷、可怕以及痛苦的道路。加薩現在正在成為兒童的墓地。」加薩地區每天都有上百名兒童死於戰爭。

▲聯合國秘書長古特瑞斯直言，加薩正在成為兒童的墓地。（圖／CFP）

聯合國安理會目前仍在就停火協議進行談判，然而卻數度陷入僵局，10個非常任理事國正在盡最大努力就協議中的措辭與重點進行斡旋，同時也將施加壓力，以防另外5個擁有否決權的常任理事國阻止提出的草案。

以色列軍方6日表示，經過1周多的激烈戰鬥，他們已經完全包圍加薩城，並將該地區一分為二。然而古特瑞斯卻直言，這明顯違反了國際人道主義法。他強調，聯合國需要12億美元（約新台幣386億元）來幫助加薩地區與約旦河西岸的270萬名難民，但是這些援助卻很難真正送到他們手上。

古特瑞斯說，「以色列國防軍的空襲與地面進攻正在襲擊平民、醫院、難民營、清真寺、教堂以及包含避難所在內的聯合國設施，沒有一個人是安全的。與此同時，哈瑪斯與其他激進分子則是把平民當作人肉盾牌，繼續不分青紅皂白地向以色列發射火箭砲。」

聯合國巴勒斯坦難民機構（UNRWA）截至目前為止已有89名工作人員在加薩遭到殺害，成為聯合國援助人員死傷最慘重的一次。