以色列襲擊平民車輛！　黎巴嫩3姐妹上學途中被炸死

▲黎巴嫩3姐妹上學途中被以色列飛彈炸死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在邊界的衝突不斷升級，而以色列5日朝黎巴嫩境內發射的導彈，竟直接炸毀平民車輛，導致車上3名年僅10至14歲的姊妹死亡。以色列軍方則稱，這輛車疑似替恐怖分子載運工具，至於平民死亡的說法，以軍仍在進行調查。

根據《路透社》報導，黎巴嫩南部3名年僅10歲、12歲和14歲的姐妹5日由祖母開車，準備到首都貝魯特上課，沒想到路途中卻被一枚以色列發射的導彈擊中，導致祖孫4人全數身亡。貝魯特當局表示，將會就以色列殺害平民問題向聯合國提出申訴。

▲孩子們的叔叔阿尤布親眼目睹車輛被擊中。（圖／路透）



孩子們的叔叔阿尤布（Samir Ayyoub）說，他當時也開著車一起出門，所以親眼目睹車輛被擊中，他在汽車殘骸旁舉起孩子的書包和課本崩潰地說，「孩子們在車裡被燒死了，這些是恐怖分子的課本跟書包嗎？」孩子們的母親也哭喊著，「我的孩子在哪裡？我的孩子在哪裡？」

以色列軍方表示，其部隊5日在黎巴嫩與一輛「被認定為替恐怖分子載運工具」的車輛交戰，至於造成平民死亡的說法，目前仍在進行調查。

阿尤布表示，他認為應該是一架無人機發動襲擊，但無人機應該能很清楚看到車子上載著兒童，「他們上車前還在附近玩耍，然後我們就出發了，他們都是孩子。」