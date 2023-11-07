女開車衝進「美以色列學校」仇恨犯罪糗了！　誤撞到反猶太同路人

▲美國34歲女子盧芭（Ruba Almaghtheh）開車撞進「以色列學校」，結果竟是她誤會大了。（圖／翻攝自印第安納州警方）

記者張寧倢／編譯

美國印第安納州警方上周逮捕一名34歲女子，因為她開車撞進印第安納波利斯（Indianapolis）一個極端宗教派別的會所。女子被捕後聲稱，她誤以為這是一所猶太人學校，因為她對新聞上以色列與哈瑪斯的戰爭感到不安，想到了她在巴勒斯坦的同胞，才會這樣做。然而，遇襲的其實是反猶太團體會所。

根據美媒abc報導，印第安納州警方表示，34歲女子盧芭（Ruba Almaghtheh）涉嫌於3日開車撞進「以色列普遍實用知識學校」（ISUPK），她先前曾多次路過這棟建築，對大樓正面的「希伯來以色列人」標誌感到被冒犯，並以為這是一所親猶太人的「以色列學校」。

▲極端宗教派別「以色列普遍實用知識學校」（ISUPK）位於印第安納波利斯的會所。（圖／翻攝自Google Maps街景服務）

不過盧芭完全誤會大了。事實上，ISUPK不是學校，而是一個被普遍認為是反猶太主義的極端教派。美國非營利民權組織南方貧困法律中心（SPLC）就將ISUPK列為「激進希伯來以色列人」的仇恨團體，此教派宣揚只有他們是聖經中真正的以色列人（上帝真正的選民），並意圖使反猶太主義永久化。

盧芭告訴警方，她在電視上看到以色列與哈瑪斯戰爭的新聞報導，想起了她在巴勒斯坦的同胞，甚至感覺快無法呼吸。她向警方坦承，「是的，我是故意的。」她也在與家人的通話中承認犯下仇恨犯罪，預計8日將首次出庭。目前印第安納州警已向聯邦調查局（FBI）通報並將合作調查。

以色列與哈瑪斯開戰後，美國本土針對猶太人的仇恨犯罪不斷升高。近日，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）向美國參議院委員會表示，雖然猶太人只占美國人口的2.4%，但有將近60%基於宗教的仇恨犯罪目標都是猶太人。