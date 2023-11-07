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加薩醫院變孤兒院　「該救哪個患者」分秒生死抉擇！醫護身心俱疲

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲以色列襲擊救護車隊，傷患被送到加薩市希法醫院。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列自10月7日遭哈瑪斯突襲後，連續空襲加薩一個月，導致加薩醫院量能崩潰與資源短缺。紐約郵報報導，如今加薩醫護人員面臨著「最艱難的選擇」，即必須判斷哪些病人的存活機率最大來決定誰能使用呼吸機，還身兼照顧兒童的責任，因為醫院已變成臨時孤兒院。一名副院長說，「我們的團隊已身心俱疲。」

▲▼以色列國防軍（IDF）3日晚間證實，他們空襲了加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊。（圖／路透）

▲以色列國防軍（IDF）3日晚間證實，他們空襲了加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊。（圖／路透）

據紐約郵報指出，加薩醫院的醫護人員每一天都在抉擇患者的生與死，他們說，現在必須決定哪些病人需要呼吸機，哪些人需要復甦，或者有誰需要接受任何治療。在沒有電力與基本供應的情況下，這些醫院瀕臨崩潰。兒童在沒有麻醉或乾淨水清創的情況下接受截肢或腦部手術，醫護人員則在孩子的尖叫聲中做出倉促決定。

加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）納塞爾醫院（Nasser Hospital）急診醫學與重症加護顧問Mohammed Qandil說，「這些決定很不容易，這是個伴隨著罪惡感、在道德上敏感的議題。」他嘆了口氣，一邊細數著自己眼睜睜看著的逝者一邊說，有很多人的情況在開戰前其實是可以被救活的，「所有來到這裡的人，我們都救不了。醫院大門是敞開的，但我們所能提供的醫療護理──卻是微乎其微。」

▲▼ 加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營發生爆炸，逾30人死亡。（圖／CFP）

▲加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營發生爆炸，逾30人死亡。（圖／CFP）

加薩中部代爾巴拉赫（Deir al Balah）阿克薩醫院（Al Aqsa Hospital）副院長Basem al Najjar表示，「我們的團隊已身心俱疲。有些醫生在醫院待了整整一周，一些醫生的家人被送進醫院時受傷或死亡，還有一些醫生回家後被殺了，然後屍體被運回醫院。」他補充，已有3名醫院人員在以色列的轟炸中死在家裡。

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲加薩走廊中部一家醫院外擺放著一排遇難者遺體。（圖／路透）

報導提到在加薩醫院的各種艱難情況，包含沒有乾淨水或優碘清洗傷口，有時用醋來代替消毒，空調停擺後的高溫導致骯髒的傷口腐爛長蛆，啃咬著病人燒焦撕裂的肉，也無法清洗或更換床單。醫護人員放棄為到院前心臟驟停的病患急救復甦，被迫選擇生存機率更大的病患，導致重傷者很少能住進醫院，部分手術照明使用的是手機的手電筒燈光。

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲巴勒斯坦男子在加薩中部的一家醫院抱著在空襲中身亡的兒童遺體。（圖／路透）

一些在加薩從事戰時醫療工作的醫療經驗豐富者說，這片擁擠而貧困的土地上發生的是他們所見過最糟的情況，公寓、學校和醫院都在以色列的轟炸中倒塌，造成大量平民死亡。另外，由於通訊中斷，救護車經常靠著空襲的爆炸聲前往災區，醫院也變成臨時孤兒院，醫護人員照顧孩子直到親人來接走他們。

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