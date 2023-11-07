黃金馬桶不見了！10萬人用過　竊賊硬拔偷走「逃4年落網」

▲黃金馬桶「美國」（America）是義大利視覺藝術家卡特蘭的作品。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出一件黃金馬桶藝術品，卻在2天後被硬拔偷走。時隔4年，4名竊賊終於落網，並於6日面臨刑事指控。2016年，該作品曾在紐約古根漢美術館展出，當時多達10萬人排隊使用。

黃金馬桶被命名為「美國」（America），出自義大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）之手，價值高達480萬英鎊（約新台幣1.9億），民眾可以排隊使用，每次限時3分鐘。2019年9月，它在布倫海姆宮展出，未料2天就失竊，由於當時已經接上水管，因此遭強行拔走後，引發大淹水與嚴重破壞。

布倫海姆宮則建造於18世紀，是馬爾堡公爵（Duke of Marlborough）鄉間宅邸，也是世界文化遺產，由於前英國首相邱吉爾出生於此，因此也被稱為「邱吉爾莊園」。

▲黃金馬桶2016年在紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）展出，吸引10萬人排隊使用。（圖／達志影像／美聯社）



案發時，卡特蘭說他希望這只是惡作劇，還忍不住問「誰會蠢到去偷一個馬桶？」案發前，第12代馬爾堡公爵的弟弟、布倫海姆藝術基金會創辦人愛德華．史賓塞-邱吉爾（Edward Spencer-Churchill）還向《泰晤士報》表示，「首先，它已經接上水管。其次，潛在竊賊不知道最後使用的人是誰，以及他們吃了什麼。所以，不，我不打算守著它。」

英格蘭及威爾斯皇家檢控署（CPS）於6日表示，他們已經授權對4名男子提出刑事指控，包括入室盜竊、轉移犯罪財產等，被告預計11月28日在牛津地方法院出庭。不過，報導並未提及黃金馬桶的確切下落。

布倫海姆宮首席執行長黑爾（Dominic Hare）說，他希望這個「毫無意義」的偷竊行為能讓作品永垂不朽，因為一件菁英物品向所有人開放後，「立刻被搶走並隱藏在大眾視野之外」，對於一件「描繪美國夢」的作品來說，具有深刻諷刺意味。

▲英國牛津郡布倫海姆宮（Blenheim Palace）又被稱為邱吉爾莊園。（圖／翻攝自Facebook／Blenheim Palace）