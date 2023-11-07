孤立哈瑪斯！以色列「全面圍困加薩市」空襲猛轟　攻勢地圖曝光

▲以色列持續空襲加薩市。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列進攻加薩市（Gaza City）在即，《路透社》繪製地圖顯示，以軍一方面從加薩北部邊境推進，掃蕩恐怖份子並在地下隧道入口發生零星戰鬥，一方面持續轟炸加薩市中心，一方面鎮守加薩中部、安全區界線瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）附近區域，全面孤立哈瑪斯。

《路透社》根據自家報導、華府智庫戰爭研究所（ISW）、美國企業研究所（AEI）關鍵威脅計畫資料，繪製出這份地圖。《美聯社》則指出，隨著以軍6日切斷加薩北部與其他地區的聯繫，並對當地實施猛烈空襲，這場持續1個月的戰爭將進入更血腥階段，而且似乎看不見結束的跡象。

Check out Reuters' maps of the Israel-Hamas war using ISW and Critical Threats Project's tracking data of the conflict,... 由 Institute for the Study of War 發佈於 2023年10月31日 星期二

自開戰以來，加薩230萬人口約有70%逃離家園，就連聯合國經營學校改建的避難所也無法容納，許多百姓被迫露宿街頭。其中，約80萬人聽從以軍命令，撤離至瓦迪加扎河以南的「安全區」，但在那裡持續遭遇空襲。當地食物、藥品、燃料與飲水都快要耗盡，手機及網路服務三度中斷，但在6日已經逐漸恢復。

據信，還有數十萬人留在加薩北部的攻擊路徑上。以色列將巴勒斯坦平民的大量傷亡，歸咎於哈瑪斯在住宅區活動，並稱替加薩市及周邊地區居民所提供、通往南部的單向廊道依然能夠通行。不過，許多人都害怕使用這條部分受到以軍控制的路線。

▲以色列要求加薩北部居民撤至瓦迪加扎河（紅線）以南地區。（圖／ETtoday國際中心製）

以色列10月7日遭哈瑪斯突襲，導致單日約1400人喪生，一周前展開地面進攻以來，累計30名士兵陣亡。儘管各伊斯蘭武裝組織持續發射火箭彈，擾亂國內日常生活，但大多數都被攔截或落在開放區域，原本定居加薩與黎巴嫩邊境地帶的上萬居民也已經撤離。

▲衝突迄今已有逾萬名巴勒斯坦人身亡。（圖／達志影像／美聯社）



加薩衛生部6日則表示，衝突迄今已逾1萬名巴勒斯坦人身亡，儘管官員並未說明多少人是戰士或平民，但其中包括4100多名兒童及2600多名女性，另外還有超過2300人失蹤，很可能都被埋在瓦礫下。

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