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美國心臟協會研究曝　吸食大麻恐提高中風、心臟衰竭等風險

美國心臟協會研究發現　吸食大麻恐提高中風、心臟衰竭等風險

▲ 研究報告指出，每天吸食大麻者心臟衰竭風險較高。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

就當國內因為知名網紅吸食大麻遭逮之際，美國心臟協會恰好推出一份研究報告，內容中指稱，每日吸食大麻的人，其未來爆發心臟衰竭的風險將會提高34%。

根據《CNN》報導指出，美國費城日前舉辦美國心臟協會科學會議，會議中，美國心臟協會建議民眾，應該避免抽煙或蒸汽任何物質，包括大麻產品，因為可能對心臟、肺部和血管造成損害。

科羅拉多大學斯卡格斯藥學和藥學科學學院的臨床藥學和物理醫學/康復部門教授佩吉（Page）表示，研究中發現，吸煙和吸入大麻，均會增加血液中一氧化碳血紅蛋白（一氧化碳，一種有毒氣體）和焦油（部分燃燒的可燃物質）的濃度，類似於吸入煙草香煙的效果，這些都與心肌病、胸痛、心律不齊、心臟病發作和其他嚴重狀況有關。

佩吉也表示「人們需要像對待任何其他心臟病和中風的風險因素一樣，誠實面對這個問題，並且詳細了解所承擔的風險」。

美國長者濫用大麻情況

報導中也提到，美國老年人使用大麻的問題也日益普遍，2020年的一項研究發現，在2015年至2018年期間，65歲以上老年人吸煙大麻或使用食品的數量增加了一倍。2023年的一項研究也發現，2015年至2019年間，65歲以上人群的上個月酗酒和大麻使用比例增加了450%。

雖然大麻不具藥物成癮性，但其中有將近三分之一的大麻使用者，最終會因為心理因素而演變成對使用大麻的心理依賴症。根據美國國家藥物濫用研究所資料顯示，當人們在戒除大麻後，如果感到食欲不振、缺乏食慾、易怒、不安以、睡眠困難時，就屬於對大麻產生了依賴。

大麻與慢性病之間的關係

除此之外，大麻的使用也被發現與許多慢性疾病惡化有直接關聯。一項研究專門追蹤長期使用大麻（不與菸草混合使用）、對大麻有心理依賴的65歲長者的就醫紀錄。

這項研究的首席作者、費城拿撒勒醫院的住院醫師蒙達爾（Avilash Mondal）博士發現，這些均被診斷出高血壓、2型糖尿病或高膽固醇的患者中，與1000萬名不吸食大麻的住院老年人相比，8355名濫用大麻的住院老人，在住院期間發生心臟、大腦重大疾病事件的風險，要高出20%之多。

研究中也發現，高血壓（超過130/80毫米汞柱）與高膽固醇兩者，其實是預測大麻使用者是否會發生重大心腦不良事件的關鍵預測因素。

大麻與心臟衰竭之間的關係

另外還有一份研究，花費4年時間追蹤16萬名平均年齡為54歲成人的健康狀況，以觀察大麻是否會造成其成為心臟衰竭的風險。而研究人員發現，每天使用大麻的人，心臟爆發心臟衰竭的風險，較完全不使用大麻的人增加34%。

美國心臟協會資料表示，所謂的心臟衰竭，並不意味著心臟已經停止工作，而是心臟泵送富氧血液的能力不如應有的好，只要有如此情況就屬於心臟衰竭。

先前也有另外一份研究報告指出，每日使用大麻的人，其罹患冠狀動脈心臟病的風險提高三分之一。根據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，冠狀動脈心臟病是因為供應心臟的動脈內壁受損，形成脂肪斑塊於動脈的受損部位，長期下來造成血管壁失去彈性、變厚、管道變窄，甚至是堵住血管，讓血液無法流通。而冠狀動脈心臟病也是最常見的心臟病。

這份研究的主要作者、巴爾的摩Medstar Health的住院醫師阿爾哈桑（Yakubu Bene-Alhasan）表示，大麻的使用與冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、心房顫動等心血管疾病有關。他也認為，目前的研究結果，其實是鼓勵更多研究人員應該要做更多大麻使用的相關研究，以求更加了解大麻對健康的影響。

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