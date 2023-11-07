不愛抽菸！美國吸大麻人數創歷史新高　近5成曾用過

▲民調顯示比起大麻，美國人更不喜歡抽菸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國許多州都已開放藥用或包含娛樂用大麻，有一項最新的統計顯示，2022年時全美30歲以下成年人吸大麻的人數已經超越抽菸的人數，創下有史以來的新高紀錄。

CNN根據最新一項民調統計，2022年7月，當回答「你是否曾經用過大麻」的問題時，高達16％的美國人說「最近用過」；而有48％的受訪民眾也都回答「曾經用過」。

相比1969年10月時，只有4％的人表示曾經用過；2013年7月時的統計，則有7％人表示最近用過，38％的人說曾經用過。

作為對比，當被問及「你過去一個禮拜是否有抽菸」時，結果是呈現完全相反的，1969年7月有多達40％的人回答「是」，但占比逐漸減少，到了2019年7月剩下15％，2022年7月更是只有11％的人回答「是」，創下了紀錄新低。

在年齡分層上也有相當大的落差，18至34歲間有30％的人表示最近使用過大麻，而在35至54歲間的人，則有16％的人最近使用過大麻，55歲以上只有不到10％；反觀過去一周抽過菸的，18至34歲只有8％、35至54歲為10％；55歲以上的則有14％，呈現完全相反的情況。

美國聯邦政府目前仍是禁止種植、散布與持有大麻，但因為美國實行法律雙軌制，各州法律依據憲法自行訂定，已有近半州、市允許有限度使用大麻，而這點改變也與民意互相反映。

民調顯示，認為「使用大麻應該合法」的美國人，在1969年10月時只有12％贊成，但到了2011年同期已經有一半人認同，到了2021年10月更有高達68％的人贊成大麻合法化。而贊成「應禁止在公共區域吸菸」的人，也呈現有趣的反比，2001年7月時，就有多達39％的人認為，公共區域吸菸應該要被認定是違法，而到了2019年7月，這項數據攀升到62％，也就是多數人其實更不願意聞到菸味。