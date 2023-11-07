以色列私下遊說「在埃及建立難民營」　遭各國政府回絕

▲面對以色列全面攻擊，巴勒斯坦人被迫逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列向加薩走廊展開全面攻擊後，許多巴勒斯坦平民湧向埃及拉法關卡（Rafah Border Crossing）尋求庇護。國外6名高階外交官透露，以色列當局正在私下遊說各國要求埃及在西奈半島開設難民營，收容遭驅離的巴勒斯坦人，不過已遭到大多數國家反對。

根據《紐約時報》報導，有6名外國高階外交官透露，以色列當局正私下向幾個外國政府提出，在埃及西奈半島建立難民營的計畫，試圖把數十萬巴勒斯坦人從迦薩轉移到埃及，並稱這是一項「人道主義」倡議。

不過，以色列的提議目前已遭到美國、英國等大部分國家的反對，他們擔心這種大規模的人口遷移將成為永久。外交官員指出，聽取以色列建議的國家擔心，這樣的作法會破壞埃及穩定，並迫使大量巴勒斯坦人離開家園。

巴勒斯坦人也拒絕這項提議，他們擔心以色列會利用這場衝突，迫使生活在加薩的200多萬人永遠流離失所，重演1948年巴勒斯坦人被以色列人逐出家園的「納克巴」災難日。

埃及當局目前尚未對此作出回應，但埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）上個月曾拒絕在埃及收容巴勒斯坦居民的想法，「埃及拒絕透過軍事手段解決巴勒斯坦問題，也拒絕任何強迫巴勒斯坦人離他們土地的作法，也拒絕已犧牲該地區國家為代價來解決巴勒斯坦問題。」

埃及前高階外交官員Ayman Zaineldine向《中東之眼》表示，這場戰爭還有以色列更具侵略性的行動，讓大多數阿拉伯國家重新考慮其對以色列的政策，「試圖將巴勒斯坦人驅逐出加薩的行動表明，以色列可能對埃及的國家安全構成直接威脅。」