日本各地飯店住宿費「漲破疫情前水準」　京都漲幅達88％

▲日本經濟新聞報導，日本許多地區的飯店房價已超過疫情前的水準。



圖文／鏡周刊

經歷3年COVID-19疫情後，國際旅行去年底重新開放，日本也張開雙臂迎接回流的全球旅客，但也因為需求恢復，日本媒體報導，許多地區的飯店房價已經遠遠超過疫情前的水準。

《日經新聞》報導，由於訪日外國旅客快速復甦，飯店興建熱潮仍持續中，外資公司也正迅速向日本國內擴張，人力資源競爭日益激烈。

報導也指出，目前日本許多地區飯店價格已經大幅超過疫情爆發前的水準，其中漲幅又以京都市最為驚人；據統計，就飯店雙人房一個晚上的平均房價，京都從疫情前2019年的3.9萬日圓（約合新台幣8,600元），2023年成長為7.3萬日圓（約合新台幣1.6萬元），漲幅高達88%。

東京都的平均房價漲幅也不遑多讓，同樣也是從約3.9萬日圓漲到6.9萬日圓（約合新台幣1.5萬元），漲幅約77%；東京近郊的避暑勝地、位於長野縣輕井澤町，本來的房價就不便宜，平均約6萬7,882日圓（約合新台幣1.5萬元），疫後平均為9萬7,169日圓（約合新台幣2.1萬元），儘管漲幅約只有43%，但已是全日本最高價。

報導指出，飯店價格飆漲主要是受到訪日的外國旅客增加所影響，雖然本地人苦哈哈覺得飯店價格已經高到快要住不起，但由於日本飯店的房價本身就比其他國家來得便宜，再加上近期日圓不斷貶值，因此外國旅客對於漲價的感受並不明顯。而這樣的情況被認為還會持續下去，其中原因在於旅宿業也面臨缺人的問題，讓飯店業者不打算以降價方式來提升住房率。

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