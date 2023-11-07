聯合國：加薩走廊70％人民流離失所　150萬人擠爆避難所

▲加薩150萬人流離失所。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國救援機構發言人表示，加薩走廊的200萬人中，至少70％的人已因戰火流離失所，其中大部分的人住在聯合國底下的多處避難所，居住條件極為惡劣。

CNN報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處 (UNRWA) 對外關係主任阿爾里法 （Tamara Alrifa）表示，150萬名（加薩走廊）人民都是被迫流離失所的，「所以，我們說的是大約70％人民被迫離開家園。」

該機構於周一（6日）發布聲明，目前有約71.7萬名加薩人民在該機構的避難所中。他們描述已經擠爆的避難所，生活環境是「非人類的」，而且情況正在不斷惡化，他們還警告由於水質遭破壞以及衛生條件低落，有可能爆發大型公共衛生危機。

▲避難收容所環境相當惡劣。（圖／路透）



聲明指出，避難所內已通報數千起急性呼吸道症狀、皮膚感染、腹瀉與水痘的病例。此外，被壓在殘磚斷瓦下的遺體正在腐化，救援行動有限也使得這些遺體無法被移走，更加惡化了環境與人道情況。

UNRWA光是其中一個避難收容所，就收容了超過2.2萬名流離失所的人民，平均每人只有不到2平方公尺的空間，而一坪為3.3平方公尺。

加薩走廊面積約為365平方公里，超過200萬人居住，本就以地狹人稠出名，如今整個區域內砲火連天，大批人民南遷、逃竄，情況相當混亂。