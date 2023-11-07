習近平稱中國在亞太不搞「陣營對抗」　暗批美：小院高牆

▲中國國家主席習近平會見澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

文／中央社台北6日電

中國國家主席習近平今天在北京會見澳洲總理艾班尼斯，他除了肯定中澳合作關係，還宣稱中國在亞太地區「不搞陣營對抗」，並批判當前對中國的「小院高牆」「脫鉤斷鏈」或「去風險」做法。

新華社報導，習近平下午在人民大會堂會見到訪的艾班尼斯（Anthony Albanese）。

習近平說，在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家、20國集團（G20）重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。

他說，中澳兩國應該順應時代潮流，從兩國共同利益出發，共同構建「平等相待、求同存異、互利合作」的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

他強調，當前各國經濟都面臨不小挑戰，面對複雜的外部環境，「中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了質量」；「中國將以自身穩定發展為不確定的世界經濟帶來寶貴的確定性」。

習近平以不點名的方式批判美國在經濟、科技管制方面對中國的政策，以及在太平洋島國地區與中國競爭影響力。

他說，對中國「小院高牆」（指針對國安相關的核心技術劃定有限戰略範圍）、「脫鉤斷鏈」或「去風險」，這些做法本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。

他聲稱，中國在亞太地區「不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」，「對那些把亞太地區搞亂的企圖，我們一是要警惕，二是要反對」，並稱中方願和澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，「在開放包容中維護亞太地區和平穩定」。

根據新華社，艾班尼斯表示，澳中雙方應該相互尊重、平等互利，保持溝通交流，增進理解與合作，實現互利共贏。他對中國經濟的前景持積極和樂觀態度。

他說，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，「但不應讓分歧定義兩國關係」。

艾班尼斯表示，澳方願和中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來，加強在清潔能源、氣候變化等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。澳方也願和中方就太平洋島國論壇等地區事務加強溝通。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，被視為澳中近年緊張關係緩和的重要訪問。

北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲先前一系列政策的不滿。

此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。