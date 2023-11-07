日經新聞中文網X平台宣布「開始嘗試繁體字」　留言掀大戰

▲日經新聞中文網X開始嘗試繁體字，在貼文中使用繁體中文。（圖／翻攝自X平台／日經中文網）

記者柯沛辰／綜合報導

日經新聞中文網站已提供「繁體中文」選項，6日又在社群媒體X平台宣布將嘗試使用繁體字。消息一出，許多網友樂見其成，但也有一些簡體字用戶不以為然，認為「實在沒必要」，意外掀起熱議。

日經中文網6日宣布，即日起X平台將嘗試使用繁體字。許多網友看完一片叫好「繁體字形優美，值得承傳」、「太棒了，正體字好看，從此『愛』有心了」、「太好了，簡體中文看的有夠累」、「繁體中文，評論區會乾淨一點」、「早該如此」

也有簡體使用者批評「可以，但沒必要」、「要不要乾脆用甲骨文」、「無非就是看得累一點罷了」、「日文中許多漢字也是簡化的」、「簡體相對繁體而言其實是時代的進步，而非兩岸關係」、「世界沒有主權國家用的繁體中文」、「日經在中國大陸被屏蔽了，使用簡體也沒人看得到」。

還有簡體使用者抱怨「太難寫了，好看但不實用」、「字體複雜、書寫累，難令人看懂，這些缺點反而成為你們引以為傲的優點，恕我直言，一堆繁體字寫在紙上像一堆令人厭煩的蛆蟲」。

不過，也有不少人覺得差別不大「簡體繁體都看得懂，都是中華文字」、「無所謂，都看得懂」、「用哪種都可以啦，內容更重要」、「新加坡用簡體字不代表認可大陸的意識形態，只是覺得更方便」，還有簡體使用者稱讚「不錯，感覺更有文化了」、「很好啊，兩邊的人都能看懂了」。