華府正重新定義與台關係　BBC：美國40年首次用納稅人錢軍援台灣

▲是美國對台的軍事融資可能用在刺針飛彈。（圖／資料照）



文／中央社

美國總統拜登近來批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。英國廣播公司（BBC）指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。

BBC報導稱，對一般觀察人士而言，這似乎並非一筆鉅額數字，金額還不足以採購一架現代戰機。況且台灣向美國採購軍備金額已超過140億美元，難道微不足道的8000萬美元更攸關重大？

報導中指出，任何對台的軍援，北京的一貫反應不外是憤怒不滿，但這次情況有所不同。

BBC指出，這8000萬美元不是貸款，而是來自美國納稅人的錢，這是美國40多年來首次動用自己的錢，向一個非官方承認的地區運送武器。此舉是根據一項名為外國軍事融資（foreign military finance）的計畫。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已利用這項外國軍事融資計畫，運送約40億美元的軍援給基輔。

報導中還指出，這項計畫已用於提供阿富汗、伊拉克、以色列和埃及等國數十億美元援助。但迄今援助的對象都是聯合國承認的國家或組織。

▲BBC：美國正在重新定義與台關係。（資料照／記者李毓康攝）



美國1979年和中國建交以來，持續根據「台灣關係法」軍售台灣。關鍵是出售給台灣足以自我防衛中國攻擊的武器，又不致危及華府和北京的關係。

過去幾十年來，美國利用這套所謂的戰略模糊（strategic ambiguity）政策，在和中國打交道的同時，仍扮演台灣堅定盟友的角色。

但在過去10年來，台海軍事平衡明顯傾向對中國有利。舊模式已不適用。華府雖堅稱其政策未有改變，但在關鍵方面已經改變。美國國務院迅速否認提供台灣外國軍事融資暗示對台灣的任何承認。

根據BBC報導，美國顯然正在重新定義與台灣的關係，特別是華府正積極推動台灣重整軍備，而軍力遠遜於中國的台灣的確需要協助。

智庫遠景基金會執行長賴怡忠告訴BBC，軍售案動輒耗時達10年，「但透過外國軍事融資，美國直接從庫存運送武器，以及用的是美國自己的錢，所以我們無需經歷所有的批准過程」。

這點相當重要，有鑑於美國會議員對於金援烏克蘭意見分歧，價值數十億美元的烏克蘭金援遭扣留，儘管台灣似乎在美國會有較多跨黨派的支持。

BBC報導稱，就像烏克蘭戰爭一樣，加薩戰爭無疑將排擠美國對台武器供應。拜登正在尋求對烏克蘭和以色列的援助，當中也包括對台灣更多援助。

賴怡忠告訴BBC，美國對台的軍事融資可能會用在「標槍」（Javelin）反戰車飛彈與「刺針」（Stinger）防空飛彈等，軍隊可以很快上手的高效武器。

賴怡忠說：「我們沒有足夠的數量。我們需要很多。」他進一步指出，「在烏克蘭，刺針消耗速度快，從烏克蘭的使用方式來看，我們可能亟需目前庫存數量的10倍」。