女同事繼承「18億家產」提離職！工作7年竟是「來體驗人生的」

▲女子工作7年離職，原因竟是要繼承家產。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一個人能否富有，很多時候跟原生家庭有很大的關係，有人就是含著金湯匙出生，贏在起跑點。就有一名來自丹麥的女子，工作了7年離職，才驚覺對方家世顯赫，繼承多達數十億的財產，讓人跌破眼鏡。

微博「歡樂星球計劃」分享案例，表示最近有一名女同事離職，對方入職7年，2人平常交集不多，只有聊過幾次，印象中個性很溫柔，是典型的丹麥白人，30多歲就有2個孩子，平常喜歡分享孩子的照片，休完產假回來只上班3天，其他時間都要陪小孩，因而提離職。

▲女同事來工作原來只是為了體驗人生。（示意圖／翻攝自pixabay）

女同事的辭職信上提到原因，要回家族企業當第11代農民，由於對方姓氏很稀有，原PO好奇搜尋了一下，發現女同事的爸爸是知名企業家和政客，「她的名字也赫然出現在好幾條丹麥新聞中」，內容是3年前從爸爸那裡接手價值4億丹麥克朗（約18億新台幣）的家族遺產，家裡有占地幾百公頃的莊園，以及數不清的豬隻。

原PO搜尋後整個人震驚不已，久久無法平復，平常相處根本沒意識到對方有如此龐大的資產，「本來以為大家都是出來討生活的打工人，沒想到她是來體驗人生的千金大小姐，並且一體驗就是7年」，忍不住嘖嘖稱奇。

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