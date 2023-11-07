鐵人三項參賽者死亡！　澳53歲男運動員「游泳一半」突失去反應

▲澳洲一名男子參加鐵人三項，卻在游泳賽段死亡。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州5日舉辦努沙鐵人三項賽（Noosa Triathlon），然而，一名53歲男子選手卻在游泳賽段溺水死亡。根據賽事主辦單位表示，其他運動員在接近泳道終點前發現男子在水中失去反應，立刻與緊急人員協助將他救出，進行心肺復甦術後仍未能挽回他的性命。

根據9News等澳洲媒體報導，這名來自維多利亞州的53歲死者，5日上午7時50分左右在努沙岬當地海灘參加40周年努沙鐵人三項時，被人從水裡拉了出來，現場醫療人員對他進行心肺復甦術等措施後，男子仍然未恢復心跳與意識，當場被宣布死亡。昆士蘭州警表示，男子的死亡沒有疑點，目前正在準備驗屍報告。

賽會發言人隨後在聲明中證實並哀悼男子的死亡，主辦單位深感悲痛，「我們向這位運動員的家人和朋友表示哀悼，我們將繼續為他們提供支持。我們感謝那些停下來提供援助的運動員，以及第一批救援人員和迅速為他提供醫療支援的醫務人員。」

報導稱，努沙鐵人三項被認為是這項運動的頂級賽事之一，今年共吸引7000多人參賽，比賽項目包含1.5公里的游泳，40公里的自行車比賽和10公里的跑步賽段。據信，5日的事件是這項賽事創立40年歷史以來的第3起死亡，2004年運動員Peter Semos在跑步賽段的終點線附近突然因為心臟病發逝世。