男友家發現其他女性衣服！女質問得到一句冷回　心碎斷5年感情

▲國外一名女子在男友家發現其他女性衣物,對方反應超反常。(示意圖/翻攝自pexels)

圖文/CTWANT

感情應該建立在互相信任的基礎上,假如有一方不真誠,就很難長遠走下去。國外有一名25歲女子,在男友家中發現其他女性的衣服,而且對方的態度反常,還冷回1句話,讓她感到心寒。

原PO在《Reddit》討論區透露,她發現其他女性的衣服,男友也表現得很奇怪,「他生氣了,認為我不相信他」,但她其實對這段關係並沒有缺乏安全感,只是希望對方坦白,「如果你欺騙就承認,如果沒有那就沒有」,表明自己只是想知道真相,不想要吵架,但男友繼續爭論,甚至還罵她,「我以前從未聽他罵過我或其他女人…這時我就知道了」。

原PO表示,男友解釋是因為得知媽媽欺騙爸爸後,才會有這樣的反應,並要求她相信,但她覺得對方並沒有受到影響,接著質問是否撒謊。沒想到,男友回答:「不記得有說謊」,試圖擺脫困境,她再次詢問後,對方竟然發火,大喊:「什麼也沒發生過」,接著吐出「Why are you so crazy and insecure?」(妳為什麼這麼瘋狂,這麼沒有安全感)」,讓她震驚又心碎。

▲原PO心死決定收拾行李搬走。(示意圖/翻攝自pexels)

原PO指出,她和男友溝通後,雙方互相表達彼此的感受,「我理解到自己的行為,影響到他而道歉」,但最後沒有達成共識,目前她正在打包行李,準備尋找新的住處,「如果收拾完找不到合適的房子,我會暫時搬到家人的房子」,結束這段5年關係。

貼文曝光後,網友紛紛建議:「他無法回答簡單的是或否,反而對妳生氣,我覺得妳該繼續往前看」、「我想妳已經得到了答案,妳不能跟一個無法信任的人在一起」、「妳做對了!他的反應是典型撒謊被抓包的反應」。

