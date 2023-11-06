男友家發現其他女性衣服！女質問得到一句冷回　心碎斷5年感情

▲國外一名女子在男友家發現其他女性衣物，對方反應超反常。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

感情應該建立在互相信任的基礎上，假如有一方不真誠，就很難長遠走下去。國外有一名25歲女子，在男友家中發現其他女性的衣服，而且對方的態度反常，還冷回1句話，讓她感到心寒。

原PO在《Reddit》討論區透露，她發現其他女性的衣服，男友也表現得很奇怪，「他生氣了，認為我不相信他」，但她其實對這段關係並沒有缺乏安全感，只是希望對方坦白，「如果你欺騙就承認，如果沒有那就沒有」，表明自己只是想知道真相，不想要吵架，但男友繼續爭論，甚至還罵她，「我以前從未聽他罵過我或其他女人…這時我就知道了」。

原PO表示，男友解釋是因為得知媽媽欺騙爸爸後，才會有這樣的反應，並要求她相信，但她覺得對方並沒有受到影響，接著質問是否撒謊。沒想到，男友回答：「不記得有說謊」，試圖擺脫困境，她再次詢問後，對方竟然發火，大喊：「什麼也沒發生過」，接著吐出「Why are you so crazy and insecure？」（妳為什麼這麼瘋狂，這麼沒有安全感）」，讓她震驚又心碎。

▲原PO心死決定收拾行李搬走。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO指出，她和男友溝通後，雙方互相表達彼此的感受，「我理解到自己的行為，影響到他而道歉」，但最後沒有達成共識，目前她正在打包行李，準備尋找新的住處，「如果收拾完找不到合適的房子，我會暫時搬到家人的房子」，結束這段5年關係。

貼文曝光後，網友紛紛建議：「他無法回答簡單的是或否，反而對妳生氣，我覺得妳該繼續往前看」、「我想妳已經得到了答案，妳不能跟一個無法信任的人在一起」、「妳做對了！他的反應是典型撒謊被抓包的反應」。

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