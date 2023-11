耶路撒冷爆恐怖襲擊！16歲少年持刀狠捅2警　襲擊者1被擊斃1落網

▲耶路撒冷爆發持刀恐怖襲擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列警方證實,耶路撒冷老城的希律門(Herod's Gate)6日下午發生了一起持刀恐怖襲擊,導致2名邊境警察受傷。

綜合《以色列時報》與《耶路撒冷郵報》報導,事件中的襲擊者是來自東耶路撒冷伊薩維亞區(Issawiya)的16歲少年。事發當時,他在希律門的入口處持刀刺傷了2名邊境警察。

