耶路撒冷爆恐怖襲擊！16歲少年持刀狠捅2警　襲擊者1被擊斃1落網

▲耶路撒冷爆發持刀恐怖襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列警方證實，耶路撒冷老城的希律門（Herod's Gate）6日下午發生了一起持刀恐怖襲擊，導致2名邊境警察受傷。

綜合《以色列時報》與《耶路撒冷郵報》報導，事件中的襲擊者是來自東耶路撒冷伊薩維亞區（Issawiya）的16歲少年。事發當時，他在希律門的入口處持刀刺傷了2名邊境警察。

Two Border Police officers were seriously injured in a stabbing and shooting terror attack by Herod’s Gate in Jerusalem's Old City on Monday morning, Israel Police confirmed.



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附近的以色列警局接獲消息後，立刻趕赴現場支援，而隨後趕到的警員也迅速將這名襲擊者擊斃，另有一人因涉嫌協助襲擊而被捕。

報導稱，這起事件造成了一名女警官重傷、一名男警官輕傷。這2名警員目前已被送往耶路撒冷的哈達薩醫療中心（Hadassah-University Medical Center）接受治療，而警方也正在現場進行調查，以排除可能有其他同夥參與襲擊的可能。