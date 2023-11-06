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對以軍呼巴掌爆紅！巴勒斯坦少女被捕　嗆「喝血啃骨」屠殺猶太人

▲▼巴勒斯坦社運家塔米米（Ahed Tamimi）2017年摑掌以色列士兵後爆紅，成為對抗以色列的象徵，在約旦河西岸城市伯利恆有人繪製她的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦社運家塔米米（Ahed Tamimi）6日被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列當局證實，巴勒斯坦社運家塔米米（Ahed Tamimi）6日在約旦河西岸一場突襲中落網，罪名是「煽動恐怖主義」。2017年，年僅16歲的她為了阻止弟弟被捕，對2名以色列士兵摑掌、又踢又踹，儘管為此入獄服刑，但此後成為巴勒斯坦對抗以色列的精神象徵。

《耶路撒冷郵報》等外媒報導，現年22歲塔米米在Instagram發文，呼籲殺害約旦河西岸的以色列屯墾區定居者，「我們會在所有西岸城市等著你們，從西布倫（Hebron）到哲寧（Jenin）。我們將屠殺你們，而你們會說，希特勒對你們所做的只是玩笑。我們將喝乾你們的鮮血，吃掉你們的顱骨。來吧，我們在等你們。」

▲▼巴勒斯坦社運家塔米米（Ahed Tamimi）2017年摑掌以色列士兵後爆紅，成為對抗以色列的象徵，在約旦河西岸城市伯利恆有人繪製她的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲約旦河西岸城市伯利恆（Bethlehem）牆上的塔米米肖像。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍（IDF）一名發言人向《法新社》證實，塔米米涉嫌煽動暴力與恐怖活動，於巴勒斯坦政府所在地雷馬拉（Ramallah）附近的那比薩勒村（Nabi Saleh）被捕，並且「被轉移到以色列安全部隊接受進一步訊問。」同一天，以色列警方也在東耶路撒冷逮捕23人，這些人被指控在示威活動上使用暴力。

 

2017年，塔米米攻擊以色列士兵，猛踹、狂咬甚至呼巴掌，隔年被判煽動、攻擊以色列官兵、干擾以色列國防軍等4項罪名成立，被判8個月監禁及8個月緩刑，2018年7月29日刑滿獲釋。此後，她成為巴勒斯坦建國志業的象徵與指標人物，約旦河西岸城市伯利恆的牆上，也有民眾為她繪製的肖像。

以哈爆發戰爭以來，以色列對巴勒斯坦人實施大規模逮捕，指控這些人與哈瑪斯有關聯或者煽動暴力。巴勒斯坦衛生部表示，10月7日起緊張局勢與暴力激增，已在約旦河西岸奪走逾150名巴勒斯坦人的性命，大多數都是被以色列士兵或屯墾區定居者殺害。

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