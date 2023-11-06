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參加朋友聚會喝醉　女醒來發現「1男在她床上」崩潰：永遠忘不掉

▲▼性侵。（示意圖／達志影像）

▲酒醉女子醒來發現，有男子在她床上。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國23歲女子赫恩(Chelsea Hern)某次在朋友聚會中不小心喝醉睡著，醒來時發現一名男子竟然在她床上，半夢半醒的她雖然試圖阻止對方，對方卻把手放在她身上意圖侵犯，恐怖經歷讓她坦言，她永遠忘不了那天的事，只要想到還是會覺得很害怕。

居住在維根(Wigan)的女子赫恩表示，2021年夏天她因為找到新工作，為了慶祝前去朋友家聚會，酒醉的她約於凌晨3時上床，醒來突然發現床上多了一名男子正在親吻她。

赫恩發現親吻她的人是聚會上友人馬納塞(Frank Manase)，半夢半醒的她先是聳了聳肩膀，希望能讓對方警覺到並且停止下來，然而對方卻反而把手放在她胸部上撫摸，即使她多次要求對方停止，對方卻把手伸向她褲子，嚇得她大喊、向其他朋友求救，最後順利逃出房間。

赫恩表示，「我平時是一個聲音很大聲、行動很敏捷的人，可是那一刻我整個人卻是愣住的，我僵住好一段時間，不知道該怎麼辦，直到聽到隔壁房間朋友的聲音，我才向她大喊求救」。

事件對赫恩的心靈造成陰影，夜晚常常做惡夢、不敢入睡，也很害怕接觸陌生人，即使馬納塞後來被逮捕，並且被判刑11個月監禁，她還是無法忘掉那天所發生的事情，「我花了很長的時間，才終於能再次相信身體是我自己的，而不是只能無能為力」，她希望藉由自己的故事，能鼓勵有類似經驗的受害者，不要因為發生在身上的事情，而一直懷抱著羞辱感。

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