參加朋友聚會喝醉　女醒來發現「1男在她床上」崩潰：永遠忘不掉

▲酒醉女子醒來發現,有男子在她床上。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國23歲女子赫恩(Chelsea Hern)某次在朋友聚會中不小心喝醉睡著,醒來時發現一名男子竟然在她床上,半夢半醒的她雖然試圖阻止對方,對方卻把手放在她身上意圖侵犯,恐怖經歷讓她坦言,她永遠忘不了那天的事,只要想到還是會覺得很害怕。

居住在維根(Wigan)的女子赫恩表示,2021年夏天她因為找到新工作,為了慶祝前去朋友家聚會,酒醉的她約於凌晨3時上床,醒來突然發現床上多了一名男子正在親吻她。

'What he did to me at that party will haunt me forever' Full story: https://t.co/2AArTuPoK1 pic.twitter.com/ME16tycQ6g