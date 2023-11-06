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英駐黎巴嫩使館暫時撤離部分人員　前大使：局勢令人不安

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發表演說。（圖／路透）

▲英國宣布撤離駐黎巴嫩使館部分人員。圖為英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

隨著以色列在與黎巴嫩接壤的北部地區衝突持續，英國外交部6日表示，已經暫時撤離英國駐黎巴嫩大使館的部分工作人員以及所有家屬，並持續建議避免前往黎巴嫩旅行，鼓勵在當地的公民離境。英國前駐黎巴嫩大使則表示，外交部的消息令人對局勢「感到不安」，這表明了一定程度的憂慮。

英國外交部網站6日在針對黎巴嫩的旅遊建議與警示中，更新了有關駐黎巴嫩大使館部分人員撤離的消息，「考量到安全局勢，英國使館部分工作人員和所有工作人員家屬已暫時撤離。使館將繼續維持基本工作，包括為英國國民提供服務。」

英國外交部還提到，由於以色列與巴勒斯坦被占領土（OPTs）之間的衝突存在風險，建議不要前往黎巴嫩並鼓勵公民搭乘商業班機離境。黎巴嫩南部與以色列接壤的邊界不斷交火與空襲，局勢高度緊張，事件可能在沒有任何警告的情況下升級，影響或限制從黎巴嫩離開的路徑，且外國大使館外預計還會有更多抗議活動，提醒公民應該避開示威區域。

▲▼加薩醫院遭轟炸，黎巴嫩首都貝魯特出現反以色列抗議活動。（圖／路透）

▲加薩醫院遭轟炸，黎巴嫩首都貝魯特出現反以色列抗議活動。（圖／路透）

根據天空新聞報導，英國前駐黎巴嫩大使弗萊徹（Tom Fletcher）受訪表示，英國外交部暫時從貝魯特大使館撤出部分人員的消息「令人不安，令人擔憂，這些是很難做出的決定……事實上，他們正在減少員工人數，並要求英國人盡可能地離開，這表明了一定程度的憂慮。」

當被問到真主黨全面介入衝突是否只是時間問題時，弗萊徹表示「這不一定」。他說，黎巴嫩的人民非常希望他們不要捲入衝突，而且真主黨所在的許多地區人民也非常不希望加入戰爭。但他仍警告，如果以色列的空襲影響更多平民，那麼在憤怒進一步加劇之下，局勢很可能在一小時之內迅速改變。

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