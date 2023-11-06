以軍稱占領哈瑪斯據點轟炸450個目標　BBC：開戰以來最猛空襲

▲加薩5日遭以色列轟炸。以色列軍方表示已包圍加薩市，把加薩走廊一分為二。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加薩北部這一夜再度發生更多猛烈的空襲與爆炸事件，加薩地區電話、網路服務中斷，BBC駐加薩記者阿布盧夫（Rushdi Abualouf）稱，這是自開戰以來最猛烈的一波空襲。以色列國防軍表示，地面部隊已控制哈瑪斯一處據點，戰機空襲約450個目標，擊殺哈瑪斯特種作戰負責人穆沙（Jamal Musa）。

綜合以色列時報、BBC等報導，以色列國防軍5日晚間全面加強對加薩的陸海空攻擊，導致加薩發生一連串大規模爆炸，即將大舉攻進加薩市。阿布盧夫稱空襲主要集中在加薩西北部地區，夏堤難民營（Shati）遭到嚴重轟炸。

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）稱，以軍將能除掉哈瑪斯，一個據點接一個據點、一個營接一個營。以軍表示，地面部隊夜間進攻取得成果，已占領哈瑪斯一處據點，這裡有訓練設施、觀察哨與地道；另外戰機在加薩空襲約450個哈瑪斯目標，包括地道、軍事設施、觀察哨、反坦克飛彈發射陣地等。

以色列還表示，其中一場空襲擊殺哈瑪斯特種作戰負責人穆沙（Jamal Musa），其他突襲行動則是殺死多名哈瑪斯戰地指揮官。