以軍稱占領哈瑪斯據點轟炸450個目標　BBC：開戰以來最猛空襲

▲加薩5日遭以色列轟炸。以色列軍方表示已包圍加薩市，把加薩走廊一分為二。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合外電報導
加薩北部這一夜再度發生更多猛烈的空襲與爆炸事件，加薩地區電話、網路服務中斷，BBC駐加薩記者阿布盧夫（Rushdi Abualouf）稱，這是自開戰以來最猛烈的一波空襲。以色列國防軍表示，地面部隊已控制哈瑪斯一處據點，戰機空襲約450個目標，擊殺哈瑪斯特種作戰負責人穆沙（Jamal Musa）。
綜合以色列時報、BBC等報導，以色列國防軍5日晚間全面加強對加薩的陸海空攻擊，導致加薩發生一連串大規模爆炸，即將大舉攻進加薩市。阿布盧夫稱空襲主要集中在加薩西北部地區，夏堤難民營（Shati）遭到嚴重轟炸。
以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）稱，以軍將能除掉哈瑪斯，一個據點接一個據點、一個營接一個營。以軍表示，地面部隊夜間進攻取得成果，已占領哈瑪斯一處據點，這裡有訓練設施、觀察哨與地道；另外戰機在加薩空襲約450個哈瑪斯目標，包括地道、軍事設施、觀察哨、反坦克飛彈發射陣地等。
以色列還表示，其中一場空襲擊殺哈瑪斯特種作戰負責人穆沙（Jamal Musa），其他突襲行動則是殺死多名哈瑪斯戰地指揮官。
כוחות קרקעיים של צה"ל השתלטו הלילה על מוצב חמאס בשטח עזה. במוצב זה היו לארגון הטרור חמאס עמדות תצפית, מתחמי אימונים לפעילי הטרור וכן מנהרות טרור. בפעולה זו חוסלו מספר מחבלים>> pic.twitter.com/GgYY7vPFpC— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023
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