京都飯店房價狂漲88%　日本住宿價飆恐回不去

▲隨著需求恢復，日本許多地方每晚飯店住宿費用已遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前水準。（示意圖／CFP）

中央社東京6日綜合外電報導

日本各地飯店房價普遍「漲聲響起」，主因外國旅客在COVID-19疫情後回流等造成需求大增，京都市飯店平均每晚價格漲到逾7萬日圓、漲幅達88%，這種價飆情況恐怕回不去。

日本經濟新聞報導，隨著訪日外國旅客快速回流，日本目前持續出現飯店建設熱潮，外資紛紛進軍住宿市場，並展開人才爭奪戰。

隨著需求恢復，日本許多地方每晚飯店住宿費用已遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前水準。

數據分析公司MetroEngines統計顯示，拿疫情前的2019年與2023年相比，日本各地飯店雙人房平均一晚住宿費用以京都市漲幅最為驚人，從3萬9000日圓成長到7萬3143日圓（約新台幣1萬5600元），漲幅88%。

東京23區飯店每晚平均房價也從3萬9053日圓上漲到6萬9281日圓，漲幅77%；輕井澤町的漲幅雖僅43%，但房價從6萬7882日圓漲到9萬7169日圓，是日本最貴的飯店住宿價格。

至於大阪市每晚房價從2萬7286日圓漲到3萬5662日圓，漲幅31%；福岡市從3萬6490日圓漲到4萬6719日圓，漲幅28%。

報導指出，很多人已感受到「飯店價格太高住不起」，畢竟眼前的每晚房價已大幅超過疫情前水準。

價格基本上由供需平衡決定，而飯店業界以浮動價格制度作為主流，當需求增加就會帶動價格上漲，而最近的價格飆漲主要是受到訪日外國旅客需求回彈影響。

報導指出，日本飯店的住房價格相較其他國家來得便宜，加上日圓貶值，對訪日外國旅客而言不會有價格太高的感受。

多數看法認為日本飯店住房價格未來還會持續上漲，原因是業界正面臨人才不足的問題，飯店方面不想用降價方式勉強提高住房率，所以希望提升客單價。這種情況讓日本自家旅客大嘆：「已經住不起喜歡的飯店。」

日本政府觀光廳最新調查顯示，跟疫情前相比，訪日外國旅客住宿費用在全日本及各地方平均都成長近5成，也推升消費金額。

根據觀光廳統計，訪日外國旅客平均每人停留期間的住宿費用，以英國的15萬3423日圓居冠，較疫情前大增93%；中國每人平均住宿花費為8萬5322日圓，較疫情前大增84%。

歐美人士花在住宿費部分較多，主因是停留時間較長；至於訪日中國客人數目前僅為疫情前約4成水準，接下來才要開始正式回流。

由於訪日外國旅客增加及東京奧運等影響，日本在2014年有1萬710間飯店，到2023年已成長到1萬4260間，是2014年的約1.3倍。

飯店數量最多的地區是東京，今年有超過1600間；至於10年來飯店成長率最高的則是沖繩縣，從2014年不到400間增加到2023年的逾1200間，而全日本的飯店興建熱潮接下來仍將持續。

另外，不同於飯店，日本的旅館通常規模較小，如果後繼無人的話有時會被迫結束營業，所以數量有愈來愈少的趨勢。

不過，作為日本傳統文化體驗場域，也讓民眾再度認識到旅館的價值。有外國酒店集團已在日本中國地方開設旅館，也有外國飯店業者以2025年為目標在日本發展溫泉旅館。