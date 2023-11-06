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哈瑪斯驚爆「4月就要血洗以色列」　美伊談判讓攻擊延後半年

▲▼以巴。（圖／CFP）

▲以色列記者驚爆哈瑪斯原本計劃4月就對以色列發動大屠殺行動。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列記者卡斯皮特（Ben Caspit）5日指出，哈瑪斯10月7日對以色列發動的大規模滲透與屠殺，原定於今年4月的逾越節晚餐上進行，只是美伊兩國的一場談判才讓行動被推遲半年。

《耶路撒冷郵報》引述卡斯皮特最近的報導指出，哈瑪斯血洗以色列的行動原本應該更早展開。據悉，哈瑪斯起初計劃在今年4月5日至13日，趁猶太人慶祝「逾越節」以紀念希伯來人從埃及出走時，對以色列展開攻擊。

▲▼以色列、巴勒斯坦哈瑪斯衝突，以巴衝突。（圖／路透社）

▲以巴衝突如今已造成雙方逾萬人死亡。（圖／路透社）

報導稱，哈瑪斯之所以將計畫推遲至10月7日，是因為伊朗下令哈瑪斯延緩襲擊。儘管伊朗延遲攻擊以色列人的原因不明，但卡斯皮特推測，這可能與伊朗9月份和美國進行非正式談判後，60億美元的資金被解凍一事有關。

卡斯皮特進一步透露，哈瑪斯選擇在10月7日發動攻擊的部分原因，除了因為當天是猶太人的安息日（Simchat Torah，又稱西赫托拉節），也與贖罪日戰爭（Yom Kippur War）50週年有關。

卡斯皮特表示，相關資訊是在審訊參與10月7日大屠殺的哈瑪斯分子時發現的，「儘管相關訊息可能沒有傳到決策者手中，也沒有通過有效性測試，但它確實傳到了審訊人員耳裡」。

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