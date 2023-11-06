哈瑪斯承認北韓是「兄弟」：未來能一起攻擊美國　將派團出訪北京

▲以色列軍方繳獲的哈瑪斯武器中出現疑似為北韓製的火箭發射器。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

隨著美中矛盾與競爭加劇、俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩會晤俄國總統普丁，加上最近巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模突襲以色列，未來全球「反美軸心國」之間的合作，恐怕會更加緊密。哈瑪斯一名領導高層坦言，北韓確實是哈瑪斯的同盟國之一，未來有可能一同攻擊美國。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、以媒《以色列時報》，目前流亡黎巴嫩首都貝魯特的哈瑪斯領導高層兼發言人之一的巴拉克（Ali Barakeh），上周接受黎巴嫩媒體Spot Shot的專訪時，聲稱北韓是哈瑪斯聯盟的成員之一，言談中暗示有朝一日北韓會針對美國發動攻擊。

巴拉克解釋，「哈瑪斯的主要援助國伊朗，因為本身不具備在其領土上攻擊美國的軍事能力，只能攻擊美國在中東地區的美軍基地和船艦。然而，北韓卻擁有這些能力。因此，北韓干預的一天可能會到來，因為北韓畢竟是（我們）聯盟的一部份」。

報導分析，巴拉克認為北韓擁有發射洲際彈道飛彈（ICBM）的能力，透過發射可以攜帶核彈頭的ICBM，可以將導彈上的核彈頭發射到美國首都華府。

▲哈瑪斯領導高層巴拉克，目前仍在黎巴嫩首都貝魯特流亡。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉克表示，如今德黑蘭（伊朗）、莫斯科（俄羅斯）、北京（中國）、平壤（北韓）當局正逐漸加深「反美同盟」的合作緊密程度，「如今，所有美國的敵人，或者所有對美國表現出敵意的人，正形成愈來愈親密的關係。今天，俄羅斯每天都與我們有聯繫。中國派出特使前往卡達首都杜哈。中國和俄羅斯分別會見了哈瑪斯領導人。」

巴拉克透露，哈瑪斯派代表於10月26日前往莫斯科會晤俄國中東問題特使波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）、伊朗副外長巴格里（Ali Bagheri Kani）；至於中國則力圖把自己塑造成追求和平的大國，雖然自從哈瑪斯突襲以色列後，中國官員和哈瑪斯領導人之間並無正式會晤管道，但中國中東問題特使崔雋曾於10月19日在杜哈會見波格丹諾夫，而哈瑪斯將派代表團出訪北京。

哈瑪斯領導層親自證實和北韓之間的合作關係，早就其來有自！因為先前就有證據顯示，在10月7日哈瑪斯突襲以色列、造成1400多人死亡時，就曾使用疑似北韓出口的反戰車火箭推進榴彈RPG-7，該武器對外出口時所使用的名稱F-7，南韓聯合參謀本部則研判哈瑪斯與北韓之間在武器交易、戰術指導、作戰訓練存在著直接或間接關聯。

諮詢機構軍備研究服務的主任兼軍火專家詹森瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）向《美聯社》透露，「北韓長期以來一直支援巴勒斯坦恐怖組織」。

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