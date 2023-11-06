新婚夜「邀請伴娘入洞房」！新娘揪閨蜜共享丈夫　羞曝3人行超棒

▲英國夫妻凱蒂與丹熱愛交換伴侶，還在新婚夜邀請伴娘3P。（圖／翻攝Instagram@kateyamyx）



記者吳美依／綜合報導

英國夫妻凱蒂（Katey）與丹（Dan）熱衷交換伴侶與多P，在結婚典禮當晚，甚至邀請其中一名伴娘、同時也是女方閨蜜共度春宵，他們認為此舉不僅讓彼此感情更好，還讓這個特別的日子變得更加難忘。

這對夫妻在節目「愛，不批判」（Love Don't Judge）分享不尋常的洞房夜。凱蒂表示，「我們把我的其中一個女生朋友帶進房間。我們喝了幾杯，最終跟她來了一場三人行，而且真的很好玩。」她解釋，那位伴娘是自己最要好的閨蜜，「所以這非常輕鬆自在。」丹也認為，「在如此特別的日子裡做這件事，讓它變得非常難忘。」

儘管夫妻倆都同意，這種特殊情趣讓2人感情更緊密，但凱蒂的家人無法認可，得知實情後再也沒有和她說過話，甚至拒絕參加婚禮。

▲湯姆（左1）與克莉絲蒂（左2）也是一對熱愛交換伴侶的夫妻，與凱蒂及丹發展為好友兼長期床伴。（圖／翻攝Instagram@kateyamyx）



夫妻倆的另一名伴娘克莉絲蒂（Kirsty）及其丈夫湯姆（Kirsty and Tom）也是在交換伴侶的過程中認識，4人發展為好友兼長期床伴，但在新婚夜沒有發生關係。克莉絲蒂與湯姆形容，他們與凱蒂及丹「就像正常的友誼，但同時也是砲友。」

克莉絲蒂與湯姆認為，這種開放式關係是一種驕傲，與別人上床，反而能讓伴侶之間更加親密。克莉絲蒂表示，看到丈夫與其他女人在一起，她一點都不嫉妒，反而非常享受，「我很喜歡分享自己的丈夫。對我來說，這更像是一個小小的驕傲時刻。」