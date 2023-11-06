4孩命喪轟炸！加薩男外出工作逃死劫　抱兒遺體心碎一幕曝光

▲阿拉魯爾抱著兒子的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加薩中部人口稠密的馬加齊難民營（Al Maghazi）周末遭到轟炸，造成至少47人死亡、數十人受傷，但仍有許多遺體被埋在瓦礫堆下，預料死亡人數還會攀升。國外新聞媒體的攝影師一家受到這場攻擊波及，他的4個孩子喪命，1歲兒子還活著但滿臉都是傷，妻子性命垂危住在加護病房，他只能強忍悲傷情緒，親自送孩子們最後一程。

綜合紐約時報、CNN等報導，馬加齊難民營是規模較小的難民營之一，人口稠密，當襲擊到來的那一刻，許多人都在家中，有人在睡覺、有人在客廳聊天，許多建築物遭破壞應聲垮下。

▲加薩中部馬加齊難民營被轟炸。（圖／CFP）

「我住的家完全毀了，家裡有許多孩子」，土耳其安納杜魯新聞社攝影師阿拉魯爾（Mohammed Alaloul）表示，他與妻子育有5個孩子，當時他外出工作並不在家中，沒想到卻從手機上不斷看到社區遇襲的新聞與影片。

然而阿拉魯爾心中最害怕的事情還是發生了，他的4個小孩命喪這場轟炸，凱伊斯（Qais）、艾哈邁德（Ahmad）、拉哈夫（Rahaf）、凱南（Kenaan）的遺體在瓦礫堆下尋獲。

Anadolu Agency cameraman Mohammed Alaloul lost his 4 children and 3 siblings in the Israeli attack on Gaza https://t.co/sqlLxGv52w



: Ashraf Amra pic.twitter.com/ZcOD1HO3d1 — Anadolu Images (@anadoluimages) November 5, 2023

幾個小時之後，阿拉魯爾在艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）附近，站在死去的孩子們嬌小身軀前方，穿著藍色背心進行葬禮儀式。阿拉魯爾一家的1歲兒子亞當（Adam）還活著，但小小臉龐上全是傷痕，他的妻子阿姆納（Amnah）身受重傷住在加護病房，臉部嚴重燒傷、骨折，母親、父親也受傷。

目前艾格撒烈士醫院人滿為患，許多傷者只能在走廊上接受治療。巴勒斯坦通訊社表示，這場空襲有51人喪命。以色列則稱正在調查爆炸發生當下，以軍是否在該地區行動。