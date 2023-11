4孩命喪轟炸！加薩男外出工作逃死劫　抱兒遺體心碎一幕曝光

▲阿拉魯爾抱著兒子的遺體。(圖/達志影像/美聯社)

加薩中部人口稠密的馬加齊難民營(Al Maghazi)周末遭到轟炸,造成至少47人死亡、數十人受傷,但仍有許多遺體被埋在瓦礫堆下,預料死亡人數還會攀升。國外新聞媒體的攝影師一家受到這場攻擊波及,他的4個孩子喪命,1歲兒子還活著但滿臉都是傷,妻子性命垂危住在加護病房,他只能強忍悲傷情緒,親自送孩子們最後一程。

綜合紐約時報、CNN等報導,馬加齊難民營是規模較小的難民營之一,人口稠密,當襲擊到來的那一刻,許多人都在家中,有人在睡覺、有人在客廳聊天,許多建築物遭破壞應聲垮下。

「我住的家完全毀了,家裡有許多孩子」,土耳其安納杜魯新聞社攝影師阿拉魯爾(Mohammed Alaloul)表示,他與妻子育有5個孩子,當時他外出工作並不在家中,沒想到卻從手機上不斷看到社區遇襲的新聞與影片。

然而阿拉魯爾心中最害怕的事情還是發生了,他的4個小孩命喪這場轟炸,凱伊斯(Qais)、艾哈邁德(Ahmad)、拉哈夫(Rahaf)、凱南(Kenaan)的遺體在瓦礫堆下尋獲。

