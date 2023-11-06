以色列撤離令「作秀給外國人看」　約旦王后批：全球良知還在睡

▲約旦拉妮亞王后來自巴勒斯坦家庭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

約旦王后拉妮亞（Queen Rania of Jordan）5日批評，以色列對加薩北部發布撤離令，只是作秀給國際社會看，她也譴責當地正在發生的「災難性人道主義局勢」，呼籲各方立即停火，「在我們的全球良知覺醒之前，還要有多少人死去？或者當涉及巴勒斯坦人時，它永遠處於沉睡狀態？」

拉妮亞王后接受CNN專訪指出，自從開戰以後，加薩地區就沒了電力，以色列撤離令仍透過網路及電視發布，百姓根本無法獲知消息，「我認為，這些撤離令不是為了加薩平民的利益著想。他們（巴勒斯坦人）不是目標受眾，世上其他地方才是。這是以色列在試圖合法化他們的行動。」

她表示，自開戰以來，加薩已經近萬人死亡，其中大約一半都是孩童，「這些不只是數字，這些孩子裡每個人都是某個人的一切…當110萬人被要求離他們的家園，否則就要冒著死亡風險時，這不是保護平民，而是被迫流離失所…甚至在（以色列官員）要求人們前往尋求庇護的『安全區』，他們也遭到攻擊。」

▲加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營遭轟炸。（圖／路透）

美國等國認為，停火只會進一步助長哈瑪斯的攻擊。拉妮亞王后對此加以駁斥，「他們基本上摒棄…甚至支持、正當化成千上萬平民的死亡。這在道德上應該受到譴責，也是短視近利且不完全理性的…如果你設法殲滅所有哈瑪斯，接下來呢？」

拉妮亞王后直指，這場衝突的根源是非法占領、經常性侵犯人權、無視聯合國決議案與國際法，「如果我們不解決這些根本原因，那麼你可以殺死戰鬥人員，但你不能消除原因。」她強調，以色列有責任避免平民死亡，任何國家都不例外，「如果風險與軍事目標不成比例，那就會被視為非法。」

53歲的拉妮雅王后來自一個巴勒斯坦裔約旦家庭，成為約旦國王阿布杜拉二世之妻後，經常在國際上提倡教育、跨文化交流及女性權益等，也被譽為「阿拉伯的黛安娜」。

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