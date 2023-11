以色列撤離令「作秀給外國人看」　約旦王后批：全球良知還在睡

▲約旦拉妮亞王后來自巴勒斯坦家庭。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

約旦王后拉妮亞(Queen Rania of Jordan)5日批評,以色列對加薩北部發布撤離令,只是作秀給國際社會看,她也譴責當地正在發生的「災難性人道主義局勢」,呼籲各方立即停火,「在我們的全球良知覺醒之前,還要有多少人死去?或者當涉及巴勒斯坦人時,它永遠處於沉睡狀態?」

拉妮亞王后接受CNN專訪指出,自從開戰以後,加薩地區就沒了電力,以色列撤離令仍透過網路及電視發布,百姓根本無法獲知消息,「我認為,這些撤離令不是為了加薩平民的利益著想。他們(巴勒斯坦人)不是目標受眾,世上其他地方才是。這是以色列在試圖合法化他們的行動。」

她表示,自開戰以來,加薩已經近萬人死亡,其中大約一半都是孩童,「這些不只是數字,這些孩子裡每個人都是某個人的一切…當110萬人被要求離他們的家園,否則就要冒著死亡風險時,這不是保護平民,而是被迫流離失所…甚至在(以色列官員)要求人們前往尋求庇護的『安全區』,他們也遭到攻擊。」

▲加薩中部的馬加齊(Maghazi)難民營遭轟炸。(圖/路透)

美國等國認為,停火只會進一步助長哈瑪斯的攻擊。拉妮亞王后對此加以駁斥,「他們基本上摒棄…甚至支持、正當化成千上萬平民的死亡。這在道德上應該受到譴責,也是短視近利且不完全理性的…如果你設法殲滅所有哈瑪斯,接下來呢?」

拉妮亞王后直指,這場衝突的根源是非法占領、經常性侵犯人權、無視聯合國決議案與國際法,「如果我們不解決這些根本原因,那麼你可以殺死戰鬥人員,但你不能消除原因。」她強調,以色列有責任避免平民死亡,任何國家都不例外,「如果風險與軍事目標不成比例,那就會被視為非法。」

53歲的拉妮雅王后來自一個巴勒斯坦裔約旦家庭,成為約旦國王阿布杜拉二世之妻後,經常在國際上提倡教育、跨文化交流及女性權益等,也被譽為「阿拉伯的黛安娜」。

