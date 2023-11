加薩醫院物資即將耗盡　約旦空投醫療物資

記者詹雅婷/綜合外電報導

約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)表示,約旦空軍6日凌晨已向加薩一間野戰醫院空投醫療援助物資。美國匿名官員透露,此次行動是經美國、以色列協調進行,因為在加薩的約旦所屬野戰醫院物資即將耗盡。

▲約旦空投醫療物資至加薩。(圖/翻攝自X/@KingAbdullahII)

綜合路透、法新社等報導,約旦空投行動在半夜展開,空投醫療用品與藥品,目前尚不清楚援助物資是否已經抵達醫院。阿布杜拉二世表示,「幫助在加薩戰爭中受傷的兄弟姐妹們,是我們的責任,我們會永遠支持巴勒斯坦兄弟。」

依據照片,一個覆蓋約旦國旗的箱子被裝運至一架軍用飛機上。

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL