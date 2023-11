英媒爆料「普丁猝逝」遺體冷凍保存　克宮秘密發喪辦追悼會

▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)早已身亡的消息頻傳,儘管當局曾出面澄清,但仍有知情人士指出,普丁因為心臟病發過世後,克里姆林宮在5日秘密地舉行了他的追悼會。

英國《每日星報》引述克里姆林宮消息人士說法指出,當局5日秘密舉辦普丁的追悼會,所有核心人物將聚集在一起,而且當晚還會有盛大的晚宴。

Telegram頻道General SVR近日爆料,普丁過去兩年一直苦於健康問題,而最終於上月在諾夫哥羅德州瓦爾代湖(Lake Valdai)湖畔的秘密官邸裡,因心臟病發身亡。外界確信,在這段時間,普丁的遺體一直處於冷凍狀態,所以追悼會當天並不會看見其遺體。

NEW Secret service for 'dead' Vladimir Putin to be held tomorrow, despite 3 Kremlin denialshttps://t.co/XQ9qOICtAM pic.twitter.com/eJgXUvS6o2