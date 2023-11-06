英媒爆料「普丁猝逝」遺體冷凍保存　克宮秘密發喪辦追悼會

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）早已身亡的消息頻傳，儘管當局曾出面澄清，但仍有知情人士指出，普丁因為心臟病發過世後，克里姆林宮在5日秘密地舉行了他的追悼會。

英國《每日星報》引述克里姆林宮消息人士說法指出，當局5日秘密舉辦普丁的追悼會，所有核心人物將聚集在一起，而且當晚還會有盛大的晚宴。

Telegram頻道General SVR近日爆料，普丁過去兩年一直苦於健康問題，而最終於上月在諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）湖畔的秘密官邸裡，因心臟病發身亡。外界確信，在這段時間，普丁的遺體一直處於冷凍狀態，所以追悼會當天並不會看見其遺體。

NEW Secret service for 'dead' Vladimir Putin to be held tomorrow, despite 3 Kremlin denialshttps://t.co/XQ9qOICtAM pic.twitter.com/eJgXUvS6o2 — Daily Star (@dailystar) November 4, 2023

《每日星報》指出，這場秘密追悼會的參與成員可能包含俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）、車臣自治共和國強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

也有傳言指出，普丁過世之後，帕特魯舍夫是目前俄羅斯的實際領導人。

過去對於普丁病逝傳聞一向不予回應的克里姆林宮，上月大動作反駁謠言；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱普丁目前很健康，這個報導完全就是荒謬的謠言，從頭到尾都只有一個普丁，專家們猜測的三個、四個替身根本不存在。

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