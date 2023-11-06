法國猶太女家中遭襲！　蒙面男持刀狂捅後「在門口留下納粹符號」

▲法國一名30歲女子遭刺傷後，家門口被劃上納粹標誌。圖為美國2017年發生的一次種族歧視事件。（示意圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

自以巴爆發新一輪衝突後，各國涉及反猶太主義或針對穆斯林的暴力案件大幅增加，法國4日更爆出一名男子持刀刺傷猶太裔女子後，在其家門口塗上納粹標誌的案件，而警方目前也正全力追捕嫌犯。

綜合路透社與法媒報導，這起事件發生於里昂第三區。事發當時，這名年約30歲的猶太裔女子聽見門口傳來一陣敲門聲。她上前開門，只見門口站著一名身穿黑色衣服的蒙面男子。

女子還未來得及詢問對方是誰，男子便迅速地拔刀對她發動襲擊，導致她的腹部兩處傷口流血，被緊急送院救治。幸運的是，女子未有生命危險，而警方也正全力追捕疑犯。

事後，警方發現女傷者的家門口被人塗上了納粹標誌，加上女子居住的公寓入口處有一根門柱，象徵著屋主是猶太教徒，因此警方認為此案可能與反猶太主義有關，並將循企圖謀殺方向展開調查。

里昂市長杜塞（Gregory Doucet）隨後在社群平台X（前稱推特）批評兇徒的暴力行為「令人難以想像」，並承諾將全力為受害者及家屬提供一切所需援助。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，自以巴衝突爆發以來，法國已發生857起反猶太行動，比2022年成長了2倍之多。