聯合國18機構呼籲立即停火！　罕見發表聯合聲明：必須適可而止

記者張方瑀／綜合報導

聯合國各機構負責人6日罕見發表共同聲明，呼籲加薩走廊立刻「人道主義停火」，目前的局勢非常恐怖且令人無法接受。

▲巴勒斯坦男子在空襲中痛失家人。（圖／路透）



聯合國主要人道主義機構和國際慈善機構負責人6日發表共同聲明，呼籲各方尊重國際人道主義法和人權法所規定的義務，「我們需要立即性的人道主義停火，已經過30天了，必須適可而止，這種狀況必須立即停止。」

聲明中指出，過去一個月世界驚慌且恐懼地看著以色列和巴勒斯坦正在發生的事，看到越來越多的人喪生，「在以色列約有1400人死亡、數千人受傷，包含兒童在內的200多人被劫持為人質，火箭彈也持續向當地家庭帶來創傷，數萬人流離失所，這令人感到相當恐懼。」

▲加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營遭轟炸。（圖／路透）



另外在加薩殺害平民的行徑更讓人感到憤慨，切斷220萬巴勒斯坦人的糧食、水、醫藥、電力和燃料同樣令人憤怒。根據加薩衛生部統計，已經有近9500人被殺，其中包含3900名孩童和2400多名婦女，超過2.3萬名傷者正在人滿為患的醫院等待接受治療。

聲明提到，目前針對醫療場所的攻擊已超過100起，從10月7日至今，已經有數十名援助人員被殺，包含88名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的同仁，這是聯合國在單次衝突中死亡人數最多的一次。

簽署者包含聯合國世界糧食計劃署（WFP）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界衛生組織（WHO）、聯合國人道事務協調廳（OCHA）、救助兒童會（Save the Children Fund）與國際關懷協會（CARE International）等18個國際機構負責人。