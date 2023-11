聯合國18機構呼籲立即停火！　罕見發表聯合聲明：必須適可而止

記者張方瑀/綜合報導

聯合國各機構負責人6日罕見發表共同聲明,呼籲加薩走廊立刻「人道主義停火」,目前的局勢非常恐怖且令人無法接受。

▲巴勒斯坦男子在空襲中痛失家人。(圖/路透)



聯合國主要人道主義機構和國際慈善機構負責人6日發表共同聲明,呼籲各方尊重國際人道主義法和人權法所規定的義務,「我們需要立即性的人道主義停火,已經過30天了,必須適可而止,這種狀況必須立即停止。」

聲明中指出,過去一個月世界驚慌且恐懼地看著以色列和巴勒斯坦正在發生的事,看到越來越多的人喪生,「在以色列約有1400人死亡、數千人受傷,包含兒童在內的200多人被劫持為人質,火箭彈也持續向當地家庭帶來創傷,數萬人流離失所,這令人感到相當恐懼。」

▲加薩中部的馬加齊(Maghazi)難民營遭轟炸。(圖/路透)



另外在加薩殺害平民的行徑更讓人感到憤慨,切斷220萬巴勒斯坦人的糧食、水、醫藥、電力和燃料同樣令人憤怒。根據加薩衛生部統計,已經有近9500人被殺,其中包含3900名孩童和2400多名婦女,超過2.3萬名傷者正在人滿為患的醫院等待接受治療。

聲明提到,目前針對醫療場所的攻擊已超過100起,從10月7日至今,已經有數十名援助人員被殺,包含88名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)的同仁,這是聯合國在單次衝突中死亡人數最多的一次。

簽署者包含聯合國世界糧食計劃署(WFP)、聯合國兒童基金會(UNICEF)、世界衛生組織(WHO)、聯合國人道事務協調廳(OCHA)、救助兒童會(Save the Children Fund)與國際關懷協會(CARE International)等18個國際機構負責人。

