南韓認定「超罕見職災」：胃癌病逝空服員　受宇宙輻射影響

▲大韓航空一名前空服員長期暴露在宇宙輻射風險下，最終罹患胃癌病逝。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

空服員長時間搭乘飛機，往往承擔著更多職業風險。南韓一名曾在航空業服務26年的空服員，前年因被診斷罹患胃癌第4期，病逝時年僅53歲。最近，南韓勤勞福祉公團判定，宋姓空服員是因為長時間暴露在「宇宙輻射」，才會罹癌病逝，屬於職業傷害，是南韓國內首起被判定因宇宙輻射所引起的胃癌職災案例。

根據《朝鮮日報》、《韓聯社》，南韓勤勞福祉公團今日（6）表示，首爾南部業務傷職病判定委員會於10月6日認定，曾任職大韓航空的宋姓前空服員，2021年4月因罹患胃癌而病逝，其罹患胃癌的原因屬於「職業傷害」。

宋姓空服員從1995年起便在大韓航空展開飛航生涯，直到2021年為止，26年內平均每年的飛行時數為1022個小時，其中一半以上是美洲、歐洲等飛行時數較長的航線。

由於美洲、歐洲航線在飛行時，往往會選擇最能節省時間的「北極航線」，該航線雖能為航空公司節省燃料和時間成本，但因為能阻擋宇宙射線的大氣層較為稀薄，導致空服員比起一般人更容易暴露在宇宙輻射的環境下。

針對上述判定，大韓航空強調，「在我們的管控下，空服員平均每年累積宇宙輻射量不會超過6毫西弗（mSv）。目前未能證實，申請人（指宋姓空服員）罹患胃癌和宇宙輻射線是否存在關聯性。」

不過首爾南部業務傷職病判定委員會卻反駁大韓航空的說法，「申請人（宋姓空服員）的累積輻射量，可能比先前測量的還要多。且考量長程航線可能所導致作息不規律，包括飲食作息等因素在內，申請人的職業傷病和業務內容存在著相當的因果關係。且申請人生前並無抽菸、飲酒等習慣，加上年僅53歲就罹癌病逝，比起一般人更早發病。」

▲空服員長時間待在高空、加上生活作息不正常，罹癌風險比一般人還高。（示意圖／CFP）

報導指出，宇宙輻射雖然不會對日常生活產生太大的影響，但比起偶爾搭乘飛機的乘客，空服員因工作特性必須長時間待在飛機上，不僅移動距離長、且須在高空工作，因此暴露在宇宙輻射線的風險比起一般人還要更高。

南韓原子力安全委員會每年調查指出，從2017年至2021年的5年來，空服員最大輻射暴露量平均達5.42毫西弗，是一般民眾1毫西弗的5倍之高。

據悉，南韓一名2021年因罹患血癌（白血病）病逝的空服員，是該國首位被認定因長時間暴露宇宙輻射線的職業災害案例。

美國哈佛研究團隊「哈佛空服員健康研究」（FAHS）多年致力於量化空服員身體健康風險，2018年曾在國際期刊《環境健康》指出，空服員比起一般人更容易罹患乳癌、屬於皮膚癌的黑色素瘤、大腸癌、甲狀腺癌、子宮頸癌等，團隊針對5300名空服員（8成為女性）做研究，發現空服員罹患乳癌的風險比一般人高出51%。