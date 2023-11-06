北韓指定「飛彈工業節」！估月底3度發射間諜衛星　與南韓太空競賽

▲北韓官媒罕見公開5月31日軍事偵察衛星發射失敗的照片。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從9月13日最高領導人金正恩訪俄的同時，試射短程彈道飛彈（SRBM）以後，至今已將近2個月未再進行任何試射。最近，北韓召開最高人民會議，宣布將每年的11月18日訂為「飛彈工業節」，慶祝去年11月18日成功試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型。南韓分析，北韓可能於本月底發射軍事偵察衛星。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》昨日（5）報導，北韓最近在最高人民會議（相當於國會）常任委員會常務會議上，正式宣布通過將11月18日訂為「飛彈工業節」的議案，慶祝去年11月18日成功從平壤順安試射火星-17型，當天同時也是金正恩首度帶著年僅10幾歲的二女兒金主愛在鏡頭前亮相的日子。

《勞動新聞》表示，「對於『飛彈工業節』，是我國（北韓）威震天下、宣布為全球核武強國、最強ICBM持有國的日子」；南韓媒體分析，北韓透過宣布制定飛彈工業節，來紀念完成ICBM火星-17型的研發，同時再度重申擁有核武與導彈的正當性。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

根據南韓媒體《News1》、《紐西斯通訊社》，隨著北韓宣布將11月18日訂為飛彈工業節，南韓政府與軍方預測，北韓最快可能將在本月底前進行軍事偵察（間諜）衛星的第3度試射。

據悉，北韓先後於今年5月31日、8月24日在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場試射搭載偵察衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭「千里馬-1型」，不過卻因為引擎異常等問題，始終無法將衛星成功送上預定軌道；儘管平壤當局預告，將在10月底前進行第3度發射，但至今卻沒有動靜。

南韓新任國防部長申源湜3日在記者懇談會上表示，「北韓在第3節火箭維修技術等問題耗掉不少時間。雖然俄羅斯可能會提供北韓相關的核心技術，但具體的（第3次）衛星發射時間，將隨引擎問題解決時間點而定。」

另外，南韓軍方將預定本月30日在美國加州范登堡空軍基地，透過馬斯克所創辦太空探索技術公司SpaceX提供的火箭，將南韓自行研發的偵察衛星發射升空，因此北韓將11月18日訂為飛彈工業節、甚至可能將在11月底前3度發射軍事偵察衛星，被認為是與南韓「互槓」，預估韓半島（朝鮮半島）將開啟太空競爭局勢。

南韓世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長表示，「北韓正式將11月18日訂為飛彈工業節，除了是慶祝去年成功發射ICBM火星-17型，依照我的判斷，可能是想順便慶祝金主愛首度在鏡頭露面一周年。隨著北韓最近將焦點擺在擴大與俄國的軍事合作，金主愛已經有一段時間沒有亮相，因此金主愛很可能在本月發射軍事偵察衛星時現身，或是以其他形式展現其存在感。」

另外，美國國家航空暨太空總署（NASA）曾透過衛星影像，拍到北韓西海衛星發射場的發射台從10月19日至26日在夜間出現亮光。