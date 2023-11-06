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讓孩童先逃！以色列爸成功救8人逃哈瑪斯　「自己最後走」被射殺

讓孩童先逃！以色列爸成功救8人逃哈瑪斯　「自己最後走」被射殺。（圖／翻攝自推特／Israel War Room）

▲男子捨命成功拯救8名家人。（圖／翻攝自推特／Israel War Room）

記者李振慧／綜合報導

以巴10月7日爆發衝突，以色列一名父親發現家園遭哈瑪斯成員入侵，機警的他立即幫助多名家人從家中樓上窗戶爬到屋底上逃離，自己則是最後一個離開，然而當他也要逃離時卻不幸被哈瑪斯射殺，英勇行為一共拯救8人。

以色列組織Israel War Room近來在推特上分享消息，有監視器拍到28歲男子利維亞(Ariel Livia)7日家園遭哈瑪斯攻擊那天，設法讓家人們能夠安全離開南部城市奧法基姆(Ofakim)家中畫面。

影片中可看到，利維亞的家人一個個陸續從樓上窗戶爬出來，其中包含他自己的2名年幼孩子，然而當所有家人陸續逃出後，打算最後一個離開的他，正要爬出窗戶時卻遭哈瑪斯成員射殺，陳屍在屋頂上。

Israel War Room發文表示，利維亞的英勇行為，一共成功救了8名家人，其中包含5名兒童，「利維亞成功疏散多名親戚，因此拯救了大家的性命，他做為一名英雄而死」。

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