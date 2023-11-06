二手店賣萬聖節骷髏頭　竟是真的「死人頭骨」！人類學家眼尖認出

▲美國一名人類學家在挑選萬聖節商品時，發現真實的人類頭骨。（圖／翻攝自Facebook／@sheriffleefl）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名人類學家最近前往佛州一家二手雜貨鋪，在逛到萬聖節商品區的時候發現了其中一個骷髏頭實在「太過真實」，仔細查看後認為這確實是屬於人類遺骸的頭骨，獲報到場的警探也初步判斷這骷髏頭商品確實是人的遺骨。

根據CBS等美媒報導，這起事件發生在佛州李郡（Lee County）的北麥爾斯堡（North Fort Myers）的二手商店，一名顧客4日在萬聖節商品專區注意到了一個售價4000美元（約新台幣12.8萬元）的頭骨，而且這名客人正好是人類學家，當下便認出這是真正的人類遺骸。據店家說法，這個頭骨是多年前在他們買下的一個迷你儲物倉庫中所發現的。

▲警方也認為這確實是人類頭骨。（圖／翻攝自Facebook／@sheriffleefl）

二手商店的合夥管理人梅爾（Beth Mayer）表示，「我們花了幾個小時想辦法解決這個問題，因為有幾個店員說，『這很新鮮，我們以前從來沒有過這種經歷』。」

當地警方獲報後隨即趕到這家商店，根據現場警探的觀察，這個頭骨確實被認為是人骨。李郡治安官辦公室表示，正在與法醫合作對頭骨進行進一步檢驗，但官員們認為這起案件本質上並無其他可疑之處，也未透露是否會有人因為發現頭骨遺骸而面臨指控。

▲據美媒報導，頭骨已經被帶回法醫辦公室送驗。（圖／翻攝自Facebook／@sheriffleefl）

報導稱，據佛州法律規定，「任何人不得故意提供購買或出售…任何有價的人體器官或組織。美國先前也有其他人類頭骨流入到二手商店的案例，包含今年9月，亞利桑那州一家慈善商店的員工在整理捐贈箱時就發現了一個頭骨。2014年，德州另一家慈善機構也發現捐贈物資中有頭骨遺骸，而且同一年夏天就收到多達4個人類頭骨。