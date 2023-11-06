9歲目睹媽和小王聯手「割喉熟睡父」　兒出庭作證：想看她被絞死

▲英女殺害丈夫，被印度當局判處絞刑。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

英國38歲女子曼恩(Ramandeep Kaur Mann)被控2016年在丈夫辛格(Sukhjit Singh)所吃的咖哩飯中下毒，後來趁對方躺在床上熟睡時，將人割喉殺害，然而行凶過程全被當時年僅9歲的兒子目睹。兒子近來在法庭上指證曼恩殺人經過，對母親恨之入骨的他，坦承想親眼目睹母親被判刑絞死。

英國籍印度裔的女子曼恩，被控2016年全家在印度度假時，密謀在丈夫食物中下藥，還找來兒時好友與情人古普雷特(Gurpreet Singh)協助殺死丈夫。古普雷特後來在法庭上坦承，因為曼恩常向他訴苦遭丈夫家暴，他才會同意幫忙。

古普雷特表示，曼恩先用枕頭想要悶死辛格，他則是用鐵鎚不斷敲打辛格的頭，「後來曼恩對我說，『他還沒死，得殺了他』，便拿了一把刀給我，我割斷了辛格的喉嚨」，事後才意識到自己犯下了嚴重的罪行。

曼恩現年17歲的兒子阿瓊(Arjun)近來也出庭作證，在法庭上講述，年幼時親眼目睹母親殺害父親的過程，「當時我正在熟睡，突然被聲響吵醒，看到媽媽趴在爸爸身上，試著用枕頭把他悶死」，同時目睹古普雷特用鎚子攻擊父親，最後媽媽用刀殺了父親，他只記得自己當時非常害怕，很怕若是阻止，自己也會2人殺害。

阿瓊接受媒體採訪時表示，「沒有多少孩子會看到自己母親殺死父親的畫面，同時還要出庭作證，我只能勇敢，為我的行為感到自豪，因為我為父親伸張了正義」。

曼恩目前被關押在印度北方邦監獄中，最後被判處絞刑，古曼雷特則被判處終身監禁。阿瓊聽聞消息後表示，「我和兄弟們現在都不認那個女人是母親，她應該被絞死，因為她做了如此邪惡的事情，而且沒有任何悔意」，他期待曼恩被處刑的那天，能親自在現場目睹。